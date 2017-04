Toni Llabrés espera mejorar en Ibiza

Hubo un poco de todo en el primer fin de semana de la serie semifinal ante el duro equipo dirigido por Marcelo de Stefano, y nada se escapa a la mirada crítica y a los juicios de valor analíticos y constructivos de Toni Llabrés. Entre sus varias misiones como capitán la menos importante es la de levantar un título, si es que se consigue, pero desde luego que se lo merece por la gran labor desarrollada tanto dentro como fuera de la pista. Lo suyo es aportar en todo, y por ello lo que le toca antes de viajar a Ibiza es una llamada de atención: "Sabemos que tenemos que mejorar, porque va a ser distinto fuera de casa este fin de semana".

Allí el capitán de Unicaja Almería espera un todo o nada claro por parte de su rival, como es lo normal al encontrarse en el límite de la eliminación: "El sábado nos encontraremos un ambiente bonito y también hostil, lógicamente, ya que ellos se crecerán en su casa, como nosotros aquí, y querrán alargar su temporada, porque si no ganan ya la habrán acabado". No es su isla, ya que es natural de Artà, bella localidad ubicada en la de Mallorca, pero seguramente aportará con su gente una pequeña mancha verde en la grada del pabellón pitiuso: "Cuando estamos jugando, amigos pocos, pero sí es especial para mí ir a Ibiza. Es cierto que llevamos muchos años jugando en contra y hemos hecho muchos amigos allí".

Tras la doble demostración ibicenca en el Moisés Ruiz se sabe que no caben las concesiones: "Parece que las dudas las teníamos nosotros y no ellos. Hicieron uno no, sino dos partidos impecables. Nosotros estuvimos muy irregulares, extraño eso en nosotros en dos partidos, que estuviéramos tan poco finos, pero bueno, la parte positiva o súper positiva es que sacáramos los dos encuentros adelante". Se refiere el capitán a que en la rueda de prensa previa manifestó que Ibiza iba a llegar "sin dudas", lo que confirmó sobre el terreno de juego de un modo magnífico, unido a los problemas verdes.