Torres más altas cayeron aquí

Después de la derrota en Cartagonova por 2-0, el CD El Ejido pone su punto de mira en dejar hoy los tres puntos en Santo Domingo para no volver a caer en los puestos de descenso e incluso poder abandonar la plaza de promoción por no bajar. Para que eso ocurra tendrá, para empezar, que vencer esta jornada, algo que no va a tener nada fácil teniendo en cuenta la talla de su rival. Tras visitar al líder del Grupo IV, los celestes reciben al tercer clasificado, un Marbella que está a tres puntos de la primera plaza y que solo ha sufrido una derrota en los últimos diez partidos.

La contienda es de dificultad máxima para un cuadro ejidense que quiere evitar a toda costa iniciar otra mala racha, aunque bien es cierto que caer frente a oponentes de estas características, de una liga distinta a la de los de Alberto González, es algo que entra dentro de la previsibilidad. Aún así, el técnico malagueño no quiere excusas ni complejos, y es por ello que hoy saldrán a por todas ante su gente, que será un valor muy importante en una cita tan complicada como esta. El CD El Ejido necesita a su jugador número 12 y es por eso que desde el club se ha estado haciendo un llamamiento a todos los seguidores para que Santo Domingo luzca con notable presencia de bufandas celestes esta tarde a partir de las 17:00 horas.

Y es que los ejidenses, además de un buen partido, podrán ver a los nuevos refuerzos invernales del conjunto local, Sergio Martín y Sergio Narváez, que son las principales novedades de la convocatoria. Ambos podrían disfrutar de sus primeros minutos como celestes tras haber debutado ya Álex Chico, la pasada semana, y Darío Guti, que se lesionó hace dos jornadas y se perderá el duelo al igual que Neto, también en la enfermería. Por suerte, González recupera a Álvaro Ocaña, que estuvo sancionado frente al Cartagena, para ocupar el lateral izquierdo. Sobre el posible once, el entrenador malagueño podría apostar por dar continuidad a su línea defensiva, con Admonio y Fernández en el eje de la zaga, flanqueados por Ocaña y Emilio Cubo. Las dudas surgen en el centro del campo, donde no se sabe si dará entrada de inicio a alguno de los dos últimos refuerzos en llegar, Martín y Narváez. Sea como sea el plan sobre el terreno de juego, el objetivo almeriense es el mismo: ganar. Un difícil reto, pero más que viable. Y es que torres más altas han caído en Santo Domingo. El mismísimo actual líder cayó en tierras ejidenses por 1-0 y el gallito Jumilla también por el mismo resultado.