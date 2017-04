Trabajado punto a domicilio

La Unión Deportiva Almería no pudo superar su mejor racha de victorias de esta temporada y deja el listón en cinco consecutivas tras pinchar en el feudo de un San Pedro ante el que sumó solamente un punto. Un empate que los de Fran Fernández se toman como un buen resultado dadas las circunstancias del partido en tierras malagueñas porque siguen caminando en positivo hacia su objetivo de certificar cuanto antes se presencia en la promoción de ascenso a Segunda División B.

Los rojiblancos, que viajaron con las bajas sensibles de Callejón -que está convocado con el primer equipo hoy-, Casitas, Javi Moreno, Garrido y Chupi, eran conscientes de que no iban a tener un choque nada fácil, a pesar de que su oponente, ya con la permanencia en el bolsillo, han hecho sus deberes este curso. Así, se pudo ver un comienzo muy igualado, sin un claro dominador, aunque con el paso de los minutos los almerienses empezaron a ganar terreno pero no encontraban caminos fáciles para hacer daño a los locales. De hecho, fueron los de casa los que se adelantaron al borde del descanso, al transformar Salvi un penalti muy discutido por los foráneos en el minuto 43. El partido se ponía cuesta arriba, pero los de Fran Fernández no perdieron los nervios y siguieron en la misma tónica, tocando y buscando espacios para igualar una contienda que no era nada fácil.

Tras la reanudación, el filial gozó de sus mejores ocasiones, pero le faltó puntería. No cesó en su empeño de dar la vuelta al tanteador y logró su premio en la recta final ante un San Pedro que se defendía con uñas y dientes. Corría el minuto 78 cuando Aziz, que llevaba solamente dos minutos sobre el terreno de juego, puso las tablas en un marcador que ya no se movería, aunque los almerienses lo intentaron por todos los medios.