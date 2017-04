Traspié para cerrar la fase regular

Bonito y disputado, con mucho error por cada bando, repartido de una manera indistinta en cada uno de los sets en disputa, y con el peso para los 'pollos' de un Unicaja que igualó el 2-0 para puntuar y buscar la victoria en el quinto. No pudo ser, pero tampoco hacía falta. Con el arranque ya se sabía que Teruel era tercero y que el primer escollo que superar para la tercera Superliga consecutiva, la docena de la historia, será Ibiza. El play off aguarda y tendrá los dos primeros capítulos en viernes y sábado. El escenario, un Moisés Ruiz que vestirá sus mejores galas para viajar a la isla pitiusa con una ventaja tranquilizadora. La otra semi, un apasionante cruce entre Ca'n Ventura Palma y CV Teruel.

El máximo anotador del partido final de la fase regular fue Lech, el opuesto local, con 23 tantos, decisivo en el tie-break sobre todo. Le siguieron Alemão con 17 y Juanmi González con 15. En cuanto a bloqueos, a 3 igualaron Borja Ruiz y Pablo Bugallo, ambos en pista desde el tercer set, ganando los turolenses a los verdes en esa faceta con 12 ante 9. Los saques directos sonrieron de nuevo a Ferrera, líder con 2 de los cinco del equipo, por otros cinco de Teruel, que erró más con 24 frente a 15. En recepción, Antonio Casimiro recibió el elogio de Molducci, ya que sus porcentajes fueron de un 76% positivo y un 57% perfecto sobre 42 bolas. Tuvo también buenos números en dirección un Javi Alemán que sostuvo todo el partido.

El fichaje ahorrador, Madalóz, tuvo una presencia testimonial en el choque de ayer

Si era una incógnita el rendimiento de los 'pollos' desde inicio, pese a que se sabía sobradamente que están preparados para todo, se resolvió pronto con el enorme desparpajo de Javi Alemán y la forma de crecerse de Antonio Casimiro 'Artés' en la retaguardia. Alemão encontró una mina en los ataques a la línea y todo estuvo muy apretado pese al 24-22 del que disfrutó el equipo de Miguel Rivera. El brasileño recortó ante un triple bloqueo y empató, pero un error de saque daba otra opción de cerrar que los ahorradores levantaron. Así se llegó al 27-25 con un bloqueo de Lech, faceta del juego en la que los aragoneses mostraron un gran nivel para decidir el primer asalto a su favor y situarse más cerca del punto necesario para ser terceros.

El panorama en la segunda manga se pintó de verde desde el principio, con una renta sostenida de dos puntos (1-3 y 2-4, 3-5 y 4-6) hasta que un ataque fuera de Teruel la puso en tres. No se iba a rendir el cuadro local, pese a su horrible rendimiento en saque, y la calidad de Lech y Ereu tensaron el marcador (14-16), si bien Unicaja ajustó, Moisés hizo un ace (16-20) y Teruel atacó fuera (16-21). Se concedió error y Radunovic igualó (23-23). Parres puso una bola de set con un primer tiempo, respondido acto seguido por Víctor Rodríguez. Otro error más, una gran defensa local y un ataque de Lech fue el desenlace por 26-24 y el punto que necesitaba Teruel para ser tercero de forma definitiva en la fase regular. Con la clasificación decidida quedaba resolver el choque, y en el tercer set quiso protagonismo Carlos Jiménez (3-1).

El Unicaja coseguiría resarcirse de este mal inicio y se hizo con las dos mangas siguientes para empatar el choque y disputarle el triunfo final a los locales, que tenían el partido casi cerrado. Con empate a dos en el luminoso, los de casa tiraron de potencial para acabar imponiéndose en el quinto set. Ahora con esta derrota, que no tiene demasiada importancia, toca preparar el primer duelo de play offs ante Ibiza. El viernes y el sábado el Moisés Ruiz debe dar el callo para poner los primeros puntos a favor.