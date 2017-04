Triunfo y vuelta a la cima

El Tenerife sumó una trabajada victoria sobre el Zaragoza, en un choque muy igualado, intenso y que se decidió en los últimos instantes con un Abromaitis muy acertado en los momentos claves y que vuelve a colocar al equipo tinerfeño en el liderato.

Triunfo de garra y de orgullo de nuevo para un Tenerife que cada vez está más cerca de asegurarse matemáticamente su presencia en el play off por el título en una lucha intensa con nueve equipos que buscan lo mismo.

Pero el Zaragoza no le puso las cosas fáciles a los tinerfeños. Trabajó en defensa, tapó bien las acciones ofensivas del Tenerife y cuando no pudo llegar a alguna, los tinerfeños no acertaban.

Es por ello que el marcador no avanzaba, las diferencias eran mínimas para uno y otro equipo, con una máxima ventaja hasta el momento para el conjunto local (26-22, en el minuto 18), pero un 0-7 para los visitantes en los dos últimos minutos hizo que el choque llegara al descanso con empate a 29.

Tras la reanudación, más de lo mismo: ambos mantuvieron la tensión defensiva, pero fue el cuadro lagunero quien avisó de entrada con siete puntos de Doornekamp (36-33), pero Jelovac y Norel mantenían a su equipo vivo y se aprovechaban de la inseguridad ofensiva de los locales.

El Tenerife no jugaba con fluidez en ataque y en esta ocasión los exteriores no vieron con claridad el juego interior como en otras ocasiones. Nueva igualdad en el marcador al término del tercer cuarto (42-42) y de nuevo a empezar y dos equipos capaces de llevarse el triunfo.

Abromaitis se convirtió en el protagonista del último cuarto, ya que un triple suyo puso el 45-43 e inició el camino hacia al triunfo y pese a que reaccionó bien el Zaragoza, ya los tinerfeños iniciaron el camino al triunfo, cuando Bogris aprovechó uno de los pocos errores de los visitantes en defensa y Abromaitis volvió a acertar desde fuera (50-46).

Ni los tiempos de Luis Guil ni los cambios pudieron frenar ya el juego de los tinerfeños que poco a poco fueron ampliando su diferencia hasta alcanzar, a dos minutos del final, la máxima diferencia del partido (61-51), suficiente ya para ganar el choque.