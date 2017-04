Tropiezo inesperado

Nervios y tensión por tener el sueño muy cerca, y ello provocando lo que puede denominarse vértigo a las alturas pese a la experiencia en grandes citas incluso internacionales de parte de la plantilla. El antiguo CD UAL sabe fajarse, de eso no cabe la menor duda, y más con las implementaciones realizadas por Israel Polo y sus juegos de equilibrio para poder montar onces de garantías pese a las bajas.

El Arenas comenzó como un tiro, y el Estudiantes no encontró el sitio, algo que pagó muy caro con un gol en contra nada más comenzar el choque, y otro un poco más avanzado el primer tiempo, pero en su tramo inicial. El killer Chinchilla no tuvo problemas en culminar dos contras bien elaboradas por los visitantes, que sabían que tenían que mantener el pulso en Almería por la tercera plaza.

No hubo posibilidad de recortar antes del descanso, pero a la vuelta la mejora en las prestaciones locales fue notable, poniendo cerco en no pocas ocasiones a la meta defendida por Óscar. En todo caso, no era el día y así se notaba, incluso con la suerte de un gol en propia meta del central Espejo antes de la hora de juego. El marcador tenso de 1-2 con media hora por delante invitaba a la remontada.

Sin embargo, la defensa del Arenas fue total, ello referido a los once jugadores metidos en su propio terreno de juego sin apenas tener salidas. Había que guardar un resultado de oro que pone a los granadinos a tres puntos de Estudiantes, que a su vez está a tres puntos de la tercera plaza ocupando ahora la sexta. La mala noticia es que descansa la próxima jornada, y no lo harán más ni Torreperogil, ni Porcuna, ni Coín, con opciones de meter renta el fin de semana de pausa estudiantil.