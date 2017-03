Trujillo alaba la intensidad de las sesiones con Ramis

Las palabras de Ángel Trujillo ayer en su comparecencia de prensa sonaron, ineludiblemente, a recadito a Fernando Soriano, al hacer especial hincapié en la intensidad con la que Luis Miguel Ramis desarrolla sus sesiones preparatorias y la unión que empieza a fraguarse en el grupo, dos factores que al reiterarse conducen a imaginar que antes no se daban.

El central madrileño, que acabó con rencillas con Soriano, no se anda por las ramas a la hora de valorar positivamente el trabajo previo de Fran Fernández y la labor actual de Ramis: "Llevamos tres semanas en las que el equipo está con confianza y muy unido dentro del campo. Desde la llegada del nuevo míster la semana pasada los entrenamientos están siendo bastante intensos y creo que el equipo lo demostró en el campo del Levante. Todos pensábamos que sería más difícil de lo que se vio y merecimos un poco más. Con esa confianza y humildad afrontamos estos partidos".

Incidía después en la bisñoez defensiva de la anterior etapa y el bloqueo ofensivo presente: "Ha habido tramos de la temporada en los que nos hacían goles muy fácil, es evidente porque si no, no estaríamos donde estamos. Ahora somos capaces de dejar la portería a cero y tenemos situaciones de gol en las que no somos capaces de meterla y así no lograremos llevarnos los tres puntos".

El mensaje, pese a todo, es optimista para lo que resta: "Está claro que la situación es complicada, pero hay tiempo de sobra y esta semana tenemos a un rival directo. Lo que haya pasado hacia atrás está hecho, hay puntos, partidos y tiempo y no vamos a rendirnos. Iremos a muerte porque el equipo restá en mejor momento, aunque tenemos que crecer más con el nuevo entrenador".