Trump, el incombustible

éstas son las palabras que pronunció el Dr. Jacob Borstein, médico personal del futuro Presidente de Estados Unidos, tras examinar al paciente y a todos los exámenes complementarios a los que le ha sometido. A pesar de los 70 años de edad y de tener el honor de ser la persona de mayor edad que accede a la presidencia de los EEUU, Donald Trump está sano como una manzana. Todo comenzó cuando durante la campaña electoral, su rival por la presidencia, Hillary Clinton, tuvo que apartarse de los mítines y actos públicos durante unos días debido, al parecer a una neumonía. Ese hecho abrió el debate entorno a la salud de los candidatos y cualquier signo de debilidad en lo que a salud se refiere sería aprovechado por su oponente..

Trump y su salud

Según lo que se ha publicado, Donald Trump no ha sido sometido a ninguna cirugía de reemplazo articular como podría ser una prótesis de cadera, rodilla o de hombro. La única intervención que ha sufrido fue una apendicectomía a la edad de 10 años. Su altura es 1.91 m y pesa sobre 90 kg. Respecto a la medicación, toma una aspirina y una pastilla para el colesterol al día. No padece hipertensión ni diabetes ni tampoco tiene problemas de corazón o ha sido sometido a cirugía oncológica; los niveles de PSA (el antígeno prostático que marca la posibilidad de padecer cáncer de próstata) es normal. El propio Trump reconoce varias cosas: una, que no hace ejercicio físico. Dos, que tiene buenos genes y tres, que come todo lo que le apetece. Sin embargo, su médico sí le recomienda que camine todo lo que pueda y que su dieta sea rica en verduras y baja en beicon y carne. En resumen, para ser un hombre de 70 años, hay Trump para rato.

Recomendaciones de salud

Aunque Trump ha sido y es un hombre de negocios sometido a un nivel de estrés realmente importante, la responsabilidad del cargo, sin la más mínima duda, le pasará factura en lo que a salud se refiere; no hay más que ver las fotos de cuando Obama accedió a la Presidencia y el cambio cuando la ha abandonado. Es como si hubiera envejecido 20 años. Debido a ello, y atendiendo a la edad y antecedentes personales de Trump, le recomendamos ejercicio físico con sus correspondientes ventajas:

1.-Aparato cardiovascular:

-El deporte hará que el corazón lata más despacio y que nos cansemos menos subiendo escaleras o caminando.

-Reducción de la tensión arterial. La mayoría de la población toma medicinas para la tensión. El ejercicio ayuda a controlar dichas cifras y hace que las medicinas sean más efectivas e incluso que no tengamos que tomar ninguna. En el caso de Trump, es posible que el cargo provoque un incremento de la tensión arterial, sobre todo la relacionada con el estrés.

2.-Metabolismo:

-Es muy frecuente la presencia de diabetes en nuestros mayores producto de sobrepeso o del acúmulo de grasas en nuestro organismo. El ejercicio reduce las cifras de azúcar en sangre y reduce la necesidad de tomar medicación ya sea oral o mediante las dosis de insulina.

-Regula los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, rebajando así el riesgo asociado de sufrir un ictus o un infarto de miocardio. Si Trump reduce sus niveles de colesterol controlando la dieta y con ejercicio, menos posibilidades tendrá de sufrir un ataque al corazón.

3.-Huesos y articulaciones:

-Si hacemos ejercicio, nuestros huesos y articulaciones serán más fuertes, mejorará la calidad ósea y la resistencia muscular. Reduce la posibilidad de caídas al mejorar la coordinación y la capacidad de reaccionar. El riesgo de sufrir una fractura por fragilidad, es decir, la que se produce porque la calidad del hueso sea pobre y éste se rompa ante un traumatismo pequeño o mínimo. La osteoporosis es aquella enfermedad que afecta a los huesos y que se caracteriza por una baja masa ósea con el consiguiente aumento de la fragilidad del hueso y por lo tanto, el aumento en la producción de fracturas. Es la enfermedad ósea más frecuente y el segundo problema en importancia en el campo de la salud tras las enfermedades cardiovasculares. Otros líderes políticos como Ángela Merkel o John Kerry han sifrido fracturas por caídas.

Se estima que 1 de 3 mujeres y 1 de 12 hombres de más de 50 años tienen osteoporosis. En España se fracturan la cadera cada año 80.000 personas. Pero eso no es todo, 720.000 personas se rompen alguna vértebra y 200000 se rompen la muñeca anualmente. En nuestro país, la prevalencia de la osteoporosis llega al 6.5% de la población, o lo que es lo mismo, 2.5 millones de personas. Con estas cifras, en Europa, cada 30 segundos se produce una fractura por osteoporosis. El número de éstas ha aumentado de forma exponencial en los últimos años.

En España, el tratamiento de un paciente con fractura de cadera puede llegar a los 100.000 euros entre el tiempo de ingreso, la intervención, medicación y rehabilitación.

Pero, lo más descorazonador de todo es que sólo el 10% de los pacientes con la enfermedad reciben tratamiento. En muchos casos, el paciente es diagnosticado cuando se le ha producido alguna fractura.

Por comunidades, la tasa de incidencia más alta de fractura de cadera, ajustada para ambos sexos y por 100.000 habitantes, se sitúa en Cataluña, seguida de La Rioja, Andalucía, Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Navarra, en orden decreciente.

4.-Otros beneficios:

-Mejora la calidad del sueño. Falta le va a hacer a Trump cuando tome decisiones que le quiten el sueño, que seguro que pasará.

-Mejora los hábitos posturales. Mejora el tránsito intestinal, reduciendo la posibilidad de sufrir estreñimiento.

Actividades físicas recomendadas

1.- Actividades de resistencia: caminar, nadar o andar en bicicleta. Se desarrollan resistencia y mejoran la salud del corazón y el sistema circulatorio. Ejercicio físico diario: caminar entre 30 y 60 minutos. Debe ser progresivo en la intensidad y duración, no se trata de competir con otras personas. El objetivo es mejorar el equilibrio, la coordinación y la capacidad de caminar, aumentar la independencia, mejorar la flexibilidad y disminuir las probabilidades de sufrir caídas; cuidar el bienestar psicológico y la autoestima. Debemos personalizar el ejercicio en función de las limitaciones de cada paciente. Aquí también podríamos incluir los bailes de salón. Pero también debemos ser prudentes en los pacientes con artrosis. La artrosis es la forma de discapacidad que afecta a las articulaciones más frecuente sobre todo cuando afecta a cadera y rodilla. Puede afectar a 1 de cada 5 personas que se encuentren en estas edades, llegando a invalidar al 10% de la población que la padece.

2.-Ejercicios para estirar los músculos, para mantener el cuerpo ágil y flexible. Ejercicios de equilibrio para reducir las posibilidades de sufrir una caída. Otras actividades como la petanca pueden ser interesantes para mantener la coordinación y la atención así como para la relación con otras personas y competir incluso.