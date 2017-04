La UDA apura su última opción de meterse en Copa del Rey

La Cañada cerró ayer el curso 2016-2017 en la máxima categoría del fútbol juvenil sin ningún tipo de presión, porque ya no se jugaba nada y porque el partido que debía disputar en casa ante el Puerto Malagueño no se disputó al no presentarse el conjunto foráneo. Por su parte, la Unión Deportiva Almería tendrá un broche de competición con mucho en juego, ya que los rojiblancos tienen aún una bala en la recámara en la lucha por ir a Copa del Rey.

Si los de Esteban Navarro se quedan con la tercera posición de la tabla clasificatoria, por coeficiente, serían uno de los dos mejores terceros la categoría que tendrían la oportunidad de ir al torneo copero, por lo que lo primero que deben hacer los rojiblancos es vencer a un Real Jaén ya descendido, al que recibe en el anexo, y que e Betis pierda ante el líder Málaga. También se debe dar una tercera circunstancia, que el Córdoba no gane al Sevilla.