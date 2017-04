Todo URA patea con Graciarena

No se escuchaba nada, silencio absoluto poco antes del mediodía, nadie se atrevía a articular palabra. Ni los mosquitos que siempre merodean el césped del Emilio Campra se atrevían a distraer a Juan Graciarena. URA tenía ganado el partido, pero le hacía falta el ensayo final para hacerse con el bonus ofensivo que le permitiera adelantar en la clasificación a un Portuense, al que le tenían una cuenta pendiente de la temporada pasada.

El apertura de URA había fallado las cuatro patadas a palos anteriores, pero sabía que ése era su momento. No le hizo falta ni hablar con Nacho de Luque, el otro pateador almeriense. En su mente había hecho todos los cálculos de fuerza, velocidad, trayectoria, curvatura y demás guarismos, que tenía que hacer el oval en su viaje hacia la portería gaditana. El viento ya le había sacado un intento anterior, pero en la última jugada del partido no quiso interponerse entre URA y la División de Honor B. ¡Entró!

"Yo soy un jugador muy cabeza dura, confío mucho en mí. Venía de fallar cuatro patadas, pero cada vez que la planto, para mí la meto. Por mi cabeza sólo pasaba lograr los puntos, estaba muy tranquilo", aunque reconoce que le entró un pequeño bajonazo por toda la adrenalina acumulada mientras el balón volaba en pos de los puntos salvadores: "Era concentrarme en tratar de pegarle bien. Sabía que arriba había un poco de viento, puesto que en una patada anterior ya me había movido la pelota y la sacó. Cuando salió de mis pies y vi que iba en buena dirección, me flojearon las piernas".

La explosión de júbilo fue tremenda, un enorme grito inundó de alegría todo el barrio del Zapillo, donde se encuentra la instalación talismán del URA. "Vernos la cara a todos los que trabajamos para el rugby de Almería fue emocionante. Una alegría tremenda para todos, para jugadores, directivos y aficionados. Se festejó mucho porque aunque tengamos que jugar la promoción, jugando de esta manera tenemos mucho más nivel que un equipo de regional (categoría en la que milita el rival por evitar el descenso)", algo que dependerá de los descensos de la máxima categoría y del ascenso a la misma: "La salvación de Cajasol está complicada, pero creemos que Liceo o CRC pueden hacer un buen play-offs y lograr el ascenso". Los cruzados tendrán ahora unos días para calmar los nervios, pero volverán a ponerse manos a la obra en breve por si tienen que jugarse la permanencia en unas semanas, antes de la llegada del verano: "Estamos tranquilos, ahora tenemos unos días para recuperarnos de una temporada larga y peleada hasta el final. A ver qué pasa con los play-offs, por si tenemos que jugar o ya quedamos libres".

La salvación del máximo representante del rugby provincial es fundamental para que este deporte siga creciendo en Almería al mismo ritmo que hasta ahora. Un buen ejemplo de esto es el nuevo ídolo cruzado, Graciarena, que llegó a URA esta temporada después de jugar en Francia y Argentina, dos países donde el oval es santo y seña. "Estaba en Francia y me llega la posibilidad de unirme al URA, un club en formación. Me interesó el proyecto, me hablaron muy bien de la ciudad y me vine. Ha sido una experiencia muy linda, me siento muy cómodo aquí, la gente del URA me abrió las puertas y me trató fenomenal, algo importante sobre todo cuando tu familia está tan lejos", indica el jugador argentino, que no sólo ha jugado, sino que también ha transmitido su conocimiento a otros equipos del club almeriense: "Colaboro como entrenador del equipo femenino del club y con los cadetes y sub'16 y sub'18. Son conjuntos en formación, las féminas venían de un año sin competencia y estaba resurgiendo la idea de volver a entrenar y jugar".