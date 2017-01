URA busca el partido perfecto en casa ante Alcobendas

"Que les necesitamos, que tenemos una grada excelente y que sin duda si este domingo vienen como están viniendo hasta ahora, nuestras posibilidades de ganar aumentan mucho". No se puede comenzar de otro modo que con las palabras del míster animando a la ciudad y a la provincia a acudir al Emilio Campra en un partido con la condición de vital: "El que viene, ya lo sabe, y al que no viene normalmente le invito, porque es un espectáculo". Pablo Jiménez tiene las cuentas meridianamente claras, y por ello entona rotundamente eso de "tenemos que ganar, no queda otra". Si se vence no se habrá logrado la salvación, y si se pierde no se habrá descendido, pero será una bala menos. La visita de Sanitas Alcobendas B a Unión Rugby Almería, a partir de las 12:30 horas, se hace de obligada victoria para los cruzados en su búsqueda de los ocho triunfos que le garanticen la permanencia otra temporada más.

Será harto complicado, porque el conjunto alcobendense se ha confirmado como la tercera vía en la cúspide de la clasificación, en la que luce 46 puntos merced a nueve victorias y cinco derrotas, dos de ellas con bonus defensivo. Además, contabiliza ocho bonus ofensivos. Por parte de Unión Rugby Almería, su cuenta está en 20, a cinco de Ingenieros Industriales, que juega en casa de CRC Pozuelo y a priori se ve complicado que pueda sumar. Llega un grande que pese a ser filial cuenta con hombres que le dieron el ascenso, por lo que los unionistas aprovechan y montan la Fiesta del Rugby. Se comienza a las 9:30 horas con un triangular entre Costa de Almería Universitario, Roquetas y Huércal Overa, que serán los teloneros del apasionante URA-Alcobendas B. Después del choque de División de Honor B cogerán el testigo, a las 14:00, las chicas de URA Femenino contra el Elche CRU.