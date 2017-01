Un URA muy mermado no puede ante el Olímpico

No hubo ni un minuto de descanso durante la semana para la mente de Pablo Jiménez, empeorando conforme avanzaron los días y el partido se aproximaba. Había que rehacer muchas cosas, recomponer líneas y buscar una machada en un campo muy difícil. No fue posible, y pese a que se ocuparon bastante bien los numerosos huecos dejados por las importantes bajas, las fuerzas dieron para buscar sin éxito un punto bonus, esta vez ofensivo. Mejor en el inicio del choque, en el que se fue por delante hasta pasada la media hora, se pagó la falta de fondo de banquillo en la segunda mitad. Como sucedió frente a Liceo, se escapó la posibilidad y se pagó con un postrero try local que cerró el marcador con demasiado castigo para los bravos cruzados. Se demostró versatilidad y capacidad para exprimir los recursos, se quedó en el banquillo Melian, reservado, y se irá con todo a por Sanitas Alcobendas B en el Emilio Campra.

Olímpico de Pozuelo: Eloy Ortiz, Valhondo, Manuel Ortiz, Muñoz, Martínez, Alejandro Rivilla, Piñeiro, García, Nieto, Gonzalo Rivilla, Tessi, Sáez, Rivero, Álvarez y Castillo. También jugaron Gómez, Sánchez, Becerra, Fernández, López, Megino y De Torres. Unión Rugby Almería: Quintana, Mwale, Pisapia, Pufo, Juan Jiménez, Jaime, Cuadrado, Luis Vergel, Quisquilla, Graciarena, Ismael Varas, Manolo Ortiz, Gaspani, Alberto Dasi y Rafa Alastrue. También jugaron Atilio, Rafa Jiménez, Cabrero, Sebas Urgu y Biya.Árbitro: Óscar Martínez (Valencia). Expulsó temporalmente a García (m. 76) por parte local, así como a Pisapia (min. 48) y Cayuela (min. 51) por parte de URA. Tanteo: (3-0) min. 8, golpe de castigo transformado por Gonzalo Rivilla. (3-7) min. 10, ensayo de Gaspani transformado por Graciarena. (6-7) min. 21, golpe de castigo transformado por Gonzalo Rivilla. (13-7) min. 32, ensayo de Álvarez transformado por Gonzalo Rivilla. (13-12) min. 36, ensayo de Mwale. (20-12) min. 40, ensayo de Martínez transformado por Gonzalo Rivilla. Descanso. (25-12) min. 53, ensayo de García. (32-12) min. 66, ensayo de Álvarez transformado por Gonzalo Rivilla. (35-12) min. 70, golpe de castigo transformado por Gonzalo Rivilla. (35-19) min. 75, ensayo de Mwale transformado por Graciarena. (42-19) min. 80, ensayo de Castillo transformado por Gonzalo Rivilla. Final. Incidencias: Partido correspondiente a la décimo quinta jornada de División de Honor B en su grupo C disputado en el Valle de las Cañas ante unos 200 espectadores.