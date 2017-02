URA queda noqueado en Marbella

No es nada normal en rugby quejarse de la actuación arbitral, pero si lo que se pone en peligro es la integridad física de un jugador está permitido elevar la más enérgica protesta. Antes de la media hora de juego, con un marcador de 8-0 para los locales, Biya quedó tendido inconsciente sobre el campo. Pese a los avisos al respecto, Alberto Requena permitió el saque rápido del golpe de castigo que había pitado a favor de Marbella, que ensayó para establecer el 15-0. El delantero de URA, talonador titular supliendo la baja de Royal Mwale, tuvo que ser retirado del terreno de juego, regresó a Almería con sus compañeros y a su llegada fue revisado en Torrecárdenas. Llueve sobre mojado con este colegiado, con el que URA jamás ha conseguido ganar.

Pero la rabieta almeriense sirvió para despertar a unos cruzados que no habían comenzado bien. Pablo Jiménez reconoció al final del encuentro el inicio muy errático de su equipo, pero sobre todo se quedó con la reacción: "Nos hemos recompuesto y llegamos al descanso empatados, pero en la segunda parte, pese a defender mucho y bien, no hemos sido capaces de anotar". Se resume su lectura en que hubo "demasiados errores y se han aprovechando muy poco los de ellos". No gustó a nadie de la delegación almeriense el comportamiento del árbitro del partido, pese a que sí concedió un ensayo de castigo que ponía la victoria a tiro en el minuto 62. Quedaba aún mucho, pero no pudo ser y se escapó también el bonus defensivo que se acariciaba como mal menor, lo que complica más las cosas.