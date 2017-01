URA quiere dar la sorpresa ante Liceo

Los números cantan, y está claro que el rival que visita el Emilio Campra esta mañana merece un recibimiento extraordinario por parte de la grada. Para partidos así se llegó la temporada pasada a la segunda máxima categoría del rugby nacional, y por lo tanto hay que aprovecharlo. Nadie se quiere perder el intento de URA, valiente, de tumbar al 'jefe'. Liceo Francés aparecerá por Almería con 13 sobre 13, y no solo eso, sino con diez puntos bonus ofensivos. Es evidente que tiene 0 en defensivos, porque jamás ha perdido. Acumula por ahora un total de 62 puntos, nueve más que el segundo, CRC Pozuelo, que tiene, eso sí, un partido menos.

Ha hecho 70 ensayos, el que más con diferencia, y ha encajado 20, segundo que menos. Visita al tercero por la cola, pero Unión Rugby Almería sabe que está en un buen momento y que no tiene nada que perder y sí muchísimo que ganar. Una victoria sería histórica, puntuar sería magnífico, y si no se logra ninguna de las dos cosas siempre quedarán sensaciones y lecturas para seguir con la permanencia en su liga real. Los cruzados no tienen ninguna presión de cara al choque de hoy a las 12:00, 30 minutos antes de lo habitual, sino todo lo contrario, una gran ilusión. Sigue habiendo bajas significativas en las filas almerienses, "pero no es novedad".

Pablo Jiménez lo tiene claro, meridianamente claro, tanto el plan de juego como la situación, y se lo ha 'contagiado' a sus jugadores: "En principio debería ser un partido sin historia, pero nosotros estamos, a pesar del último en Madrid, en el que notamos la pérdida de ritmo de la Navidad, en una buena dinámica". Va más allá y no se arruga: "Tenemos opciones". Es total la confianza en sus hombres: "No quiere decir que vamos a ganar el partido, pero sí quiere decir que no necesariamente lo vamos a perder". Liceo es muy poderoso, es el líder, y lo es por algo: "Es muy fuerte, con CRC se jugará el primer puesto al final, está muy cohesionado".