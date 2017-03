El URA roza la sorpresa ante Pozuelo

Poco le faltó al URA para dar la sorpresa ante uno de los 'gallitos' de la competición el CRC Pozuelo, al que dominó pero no pudo vencer. No obstante, un golpe anímico que sirve para seguir luchando por el objetivo.

Los locales iniciaron el encuentro con una patada transformada por Graciarena. Ello llegó pronto, en el minuto 4, después de pisar línea de cinco metros contraria y rozar el primer try. Al poco demostró su calidad CRC Pozuelo con un ensayo que vino de algo ya avisado por Jiménez, un contraataque a partir de patada defensiva. El juego a la mano visitante era de una enorme calidad, pero URA seguía a lo suyo y con otro golpe tras patada de Lucas Melián a zona de marca. El toma y daca siguió con un segundo try madrileño a partir de golpe a touch y otro gran juego a la mano. No se arrugó URA y Lucas Melián forzó otro golpe que no perdonó Graciarena en el minuto 18. Con 3 abajo, los minutos pasaron y se falló un tiro a palos tras robar una melé.

Antes del descanso, y después de batirse a muerte en una defensa sobre la misma raya de ensayo, otra en zona de 22 y una patada larga de Nacho de Luque para ganar oxigeno, llegó el éxtasis a la grada gracias a la conexión de los hermanos Menchón por el ala derecha. Una patada a la zona de marca de Antonio fue recogida por Gaspani, que depositó el oval. Graciarena estableció el 16-12 con el que se paró el partido en el intermedio. Ver para disfrutar, que no para creer, porque había mucha confianza en doblegar a un gigante. A la vuelta URA presionó mucho y pronto hubo otro golpe de castigo que el apertura argentino también introdujo entre palos para el 19-22.

La ventaja se fue hasta los diez puntos con otra más de Graciarena casi de seguido, pero nadie se confió porque quedaba un largo trecho por delante y la capacidad técnica y física del rival era temible. De hecho, el tercer ensayo de CRC llegó a la hora de juego haciendo una demostración de calidad. En parte se desactivó con una patada del '10' cruzado, esta vez prácticamente desde el centro del campo. Se llegaba al último cuarto de partido con 25-19 y cada vez creyendo más en la machada, pero el Canoe resultó imparable e impuso su físico para adelantarse después de muchos minutos con el cuarto ensayo en el minuto 66. Caía el 25-26 y no se podía descomponer el equipo.

Se tiró de casta, se hizo una demostración de orgullo y se arrancó desde una demostración de deportividad del linier de CRC para marcar touch casi en 22 propia de los madrileños. Hubo recuperación de URA, paciencia en las fases y ensayo por el ala derecha del joven Rafa Alastrué. De nuevo, y por tercera vez, los unionistas dominaban el marcador (30-26). Quedaría aún más en este canto al rugby y Graciarena puso siete de renta con un nuevo golpe de castigo (33-26), pero Gehrihg, desde el banquillo, hizo el segundo ensayo de su cuenta particular y él mismo transformó para el empate a falta de un suspiro. Una postrera patada visitante sentenció, y aunque se buscó en la última no se pudo.