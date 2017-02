A la Copa del Rey en el mejor momento de Unicaja

En la mayor parte de ocasiones se trata de equilibrio. Se puede buscar en muchos sentidos, y uno de ellos es el de la confianza que da la experiencia frente a las ganas del debutante. Hay dos jugadores en el plantel blanquiverde que aún no han tenido tiempo de vivir lo que ya se les viene encima. Uno de ellos, Javi Alemán, se lo toma como la meta final de un mes de exámenes: “Ahora me siento liberado después de haber terminado los parciales de la universidad y viene quizá el examen más difícil, pero más ilusionante, del mes de febrero”. El joven colocador, que no descuida su formación, habla en nombre de sus compañeros: “Con ganas sobre todo por parte de los jóvenes, que nos toca experiencia nueva”.

El referido, también debutante Antonio Casimiro ‘Artés’, ratifica esas palabras de su compañero y amigo: “Con muchísima ilusión, con muchas ganas de que llegue ya, y con el objetivo claro en mente”. El líbero piensa en no perderse detalle: “Solo espero que la experiencia sea inolvidable, ya que es mi primera Copa, espero que el equipo juegue como sabemos jugar, que disfrutemos, que lo pasemos bien y por supuesto que nos traigamos el trofeo con nosotros”. Visto desde fuera se nota el nivel, pero vivido desde dentro se siente la fortaleza: “Ahora mismo el equipo está en el más alto nivel que hemos tenido esta temporada, en un nivel altísimo”. Justo en el momento oportuno llegan los frutos del trabajo.

Pero para Casi esto no acaba aquí: “Seguramente podremos dar más de si porque el potencial de este equipo es enorme, pero por ahora es el mejor que hemos visto en la temporada”. Un ‘veterano’ como Moisés Cézar pone el ejemplo de lo vivido en Ibiza para añadir otras claves interesantes: “Fue un partido duro, intenso, en el cual el equipo se portó muy bien, todos los jugadores, y es que la unión de todos los jugadores hace la gran diferencia a favor de nuestro equipo”. En semifinales el brasileño promete, en ese sentido, la máxima entrega de todos: “Sabemos que será un partido duro y vamos a dejarnos la sangre en la cancha; sea quien sea el jugador que esté va a dar el cien por cien”.

No cabe otra, porque como dice Israel Rodríguez, “la Copa es un acontecimiento único, es un torneo al KO en el que no vale la derrota”. El receptor sevillano de igual modo desvela que se llegará a tope: “Lo afrontamos con mucha ilusión, el equipo va a llegar en un momento muy bueno de forma después de la victoria en Ibiza, donde hicimos un gran partido, y con mucha confianza de llegar allí y dar el máximo para intentar traer la Copa para casa”. Era un punto de inflexión clave la visita a la isla antes de la cita copera, tal y como reconoce Alemán: “Estábamos pensando antes y después en la Copa, pero ahora que nos hemos liberado de ese partido duro de este fin de semana sí que tenemos la cabeza puesta del todo”.

Piensa el almeriense igual que sus compañeros respecto al ‘test pitiuso’: “La verdad es que es bueno, los dos primeros sets se jugaron muy bien, muy duro el saque, apretando mucho en defensa, que así fue la orientación de Piero antes del partido, y en el tercero quizá hubo un poco de relajación y sobre todo reacción por pate de Ibiza, de un pabellón que aprieta y que se nota bastante, pero finalmente llegó la victoria y tenemos que estar contentos con la remontada del cuarto set, ya que hemos demostrado que estamos listos para la Copa y que vamos a por todas”. Casimiro piensa de un modo similar: “Ese partido hizo que supiéramos actuar en las situaciones buenísimas y en las que no lo son tanto”.

El joven líbero se queda con las segundas, con las malas, porque “en ellas es donde se muestra el mejor equipo y el mejor jugador”. Es significativo que “en el mejor sabor de boca de Unicaja el rival pudo ganar, y en el peor sabor de boca fue al revés”, lo que es una gran prueba para “situaciones que se pueden vivir en la Copa del Rey y en los partidos más importantes de cara al final de temporada”. El sevillano Isra Rodríguez hace más apuntes: “Íbamos controlando el parido y se puso complicado, pero la reacción del equipo a cargo de todos los jugadores te da una confianza enorme para llegar a la Copa en buen momento, sabiendo que Ibiza puede ser uno de los rivales –solo en una hipotética final-”.

Moisés Cézar solo piensa ahora en no dejarse nada dentro: “Estoy pensando en la Copa del Rey desde que perdimos la Supercopa, perder un título y pasar en seguida al siguiente, y está siendo una semana de trabajar duro, de entrenar duro para estar listo para ese partido”. Para él, hay un favorito claro en el cuarto de final: “Pienso que si pasa algo será rarísimo, creemos que jugamos contra Palma y ya sabemos que hemos perdido un partido en la liga con él y que tiene buenos jugadores, algunos que han jugado con nosotros, un equipo que pelea seguro”. Pero su mensaje a la afición es rotundo: “Va a ver a nuestro equipo dándolo todo en la cancha para traer el título”.

Ese “partidazo que va a disfrutar la gente” del que habla Moisés será compartido: “La ‘torcida’ es muy importante para nosotros y necesitamos su calor”. También Israel Rodríguez es directo: “Le decimos a la gente que Unicaja Almería irá a darlo todo, a intentar traer otra Copa a la ciudad y todos los jugadores daremos el cien por cien para ganarla”. Javi Alemán pide confianza: “Son incondicionales tanto las peñas como todos los familiares y amigos y la afición de siempre de Unicaja, y deben seguir confiando en nosotros porque a pesar de la Supercopa seguimos estando ahí y tenemos ansias de revalidar el título”. Por último, Casimiro recuerda que “ahora es más necesaria que nunca” y lo dedica: “Va por vosotros”.