Unicaja Almería comienza el asalto a la Superliga

Un cuarto de siglo completo y 24 temporadas se cumplen en este 2017 de aquella primera final, que se perdió. Veinte campañas exactas hace de la segunda final, que se ganó. Ushuaïa Ibiza Voley no existía por aquellos años, ya que se trata de un club joven y su emerger a la superficie del mar de los favoritos se produjo en la 2012-1013. Trajo suerte a Unicaja Almería, puesto que justo en ese curso rompió la racha de Teruel y levantó su noveno entorchado de Superliga. El cuadro pitiuso obtuvo un meritorio quinto puesto en su primera experiencia en la élite, y acto seguido ha logrado meterse y no bajarse más de los play off con el cuarto consecutivo. Eso sí, en el debe tiene que no ha logrado meterse en ninguna final.

Culpa de ello en dos ocasiones de las tres ha tenido el club ahorrador, su verdugo en semifinales en sus dos primeras experiencias. En las cuentas, los resultados están pintados de verde, puesto que de sus 19 partidos previos a esta semifinal, Unicaja ha ganado 17, remontándose su última derrota al primer choque de play off que disputaban los ibicencos en su historia. Fue un 2-3 en el Moisés Ruiz que después anuló el cuadro almeriense ganando los tres siguientes. Justo en esa campaña, en fase regular, se produjo la otra victoria de Ibiza, un 3-2 también que venía a confirmar que pedía sitio arriba. En todo caso, llevan los baleares dos temporadas sin saber lo que es vencer a los blanquiverdes, y les tienen ganas.

Es lo normal, puesto que ha venido siendo Unicaja bestia negra para dar el pequeño salto que les queda. Incluso perdieron su única final hasta ahora, la de la Copa del Rey 2013-2014, a manos de los de Piero Molducci. Se sabe desde Almería que no va a tardar la explosión definitiva de Ushuaïa Ibiza Voley, pero se espera que no sea este año, como dijo el presidente Ramón Sedeño presentando los play off. Desde el Pachá Ibiza Voley que ascendió en 2012 siendo segundo de la Superliga 2 detrás de Palencia hasta ahora ha habido una progresión meteórica que amenaza seriamente a los demás clubes. Dos proyectos consecutivos lleva capitaneando Raúl Muñoz, que llegó como campeón desde Unicaja precisamente.

Junto a él, cuya extraordinaria valía está más que demostrada, están otros tres ex de la casa ahorradora, un receptor más y los dos colocadores. Ignacio Sánchez, almeriense además, ha experimentado su explosión definitiva esta temporada y está ofreciendo un altísimo rendimiento gracias a su buen estado físico, técnico y mental. El otro colocador, Pablo Dus, ha tenido una lesión y dejó sitio al veterano Cristian López la última jornada. En cuanto al receptor restante de esa lista de jugadores con el pasado verde, Salerno siempre es muy peligroso y su aportación se hace muy destacada tanto en ataque como en recepción. En la red cuenta con tres buenos centrales como son Jean Pascal, De Oliveira y Valencia.

Los tres son muy atacantes, siendo el primero de ellos la segunda torre de la liga con sus 210 centímetros. Siendo recursos constantes en la distribución de juego de Ignacio, puede haber una bonita lucha en las alturas, si bien es cierto que el almeriense tiene facilidad para encontrar las puntas con el mismo Raúl Muñoz y con Nicolás Ronchi, todo un clásico de una regularidad magnífica en su vóley. El opuesto uruguayo comparte minutos con Arthur Borges en los planes de Marcelo de Stefano, el argentino que debuta como primer entrenador del equipo balear en esta temporada, si bien también alterna en el puesto de cuatro, donde cuentan con otro clásico como Edmon Solanas. Víctor Sánchez es el líbero, de gran nivel.

Para el Domingo de Ramos se sabrá si se han encarrilado perfectamente las ganas Unicaja de resarcirse esta temporada tras haber perdido la Supercopa y no haber podido acceder a la final de la Copa del Rey. En cuanto a efectivos, por vez primera los verdes están al completo, contando además con la incorporación de Lucas Madalóz para la disputa de este play off. No ha hecho falta conjura porque es más que suficiente con la motivación de un grupo que quiere su recompensa a una temporada regular para enmarcar. La semana, especial al jugarse en viernes y sábado, ha transitado con normalidad, a un ritmo muy alto de entrenamientos y con la concentración a plena intensidad para evitar dar opciones a un gran rival.

FICHA DE LOS PARTIDOS

Jornada: Semifinal 1 y 2

Partidos: Unicaja Almería – Ushuaïa Ibiza Voley

Días: Viernes 7 de abril y sábado 8 de abril de 2017

Horas: 20.30 y 19.00 horas respectivamente

Lugar: Moisés Ruiz

Árbitros: Susana Rodríguez (Albacete) y Ángel Romero (Murcia)