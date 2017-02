Unicaja Almería quiere prolongar su racha ante el FC Barcelona

Parece que 2017 le ha sentado muy bien al rival de este fin de semana. Desde que se produjo el cambio de año, justo en el que se disputó la última jornada de la primera vuelta, el FC Barcelona ha elevado sus prestaciones hasta tres victorias y una sola derrota. Ojo, su principio fue ganar a Ca’n Ventura por 3-1 coincidiendo con la mudanza desde el Parc Esportiu Llobregat al Can Carbonell, en la tierra de los ‘Estopa’. Después cayó en Es Viver frente al que él mismo había elevado a segundo clasificado, un Ushuaïa Ibiza que no quiso ‘devolverle el favor’ y que tras dos tanteos con los culés a 20 puntos, apretó para marcar distancias en el tercero (20-14). Eso plantea el líder, que reclama para si una máxima concentración.

Pero hay un agravante a la hora de plantear el previo: los culés juegan “muchísimo mejor en casa”, como ya advirtió en su análisis del choque Piero Molducci. A eso se une que el desplazamiento es singular, ‘único en su especie’. Se ha jugado ya en horario de mediodía en Vecindario, pero fue en sábado, y quedará por delante Sevilla, que será en domingo pero cuyo trayecto se cubrirá en autobús. En esta ocasión el Barça-Unicaja queda como único encuentro dominical de la jornada 15, se disputará a las 12.30 horas y el viaje será en avión desde Málaga el sábado para entrenar por la tarde en el recinto culé de siempre, que por ‘cosas de la vida’ está pegado al campo de fútbol del Espanyol de Barcelona.

El choque será dirigido por José Luis Arrarte, de Albacete, y Fernando Cerrato, de Tarragona, y en la tierra de los ‘Estopa’ se quiere y se debe ‘partir la pana’ para evitar un susto ante un rival potente, bien formado, con calidad y con hombres que tienen una experiencia más que contrastada. El “alma del equipo” es la definición de Piero al receptor Ángel Galindo, un hombre de club como hay pocos y que cumple nada menos que su séptima temporada de azulgrana de manera consecutiva. Clave resulta el colocador, un Sergi Arranz que ganó y que perdió sendas finales de la Superliga frente a Unicaja militando en Teruel. Con veteranía está igualmente Aarón Gámiz, un líbero de garantías. E

stos son tres pilares fundamentales de la escuadra dirigida por David Lorente, en la que también destacan los centrales. Titular fue en Almería un ex blanquiverde como Vitaly Kobcev, pero hace muchas jornadas que ocupan esas plazas de inicio Jordi Marcé e Ivan Vlasev, que destacan por su gran labor en bloqueo. El opuesto titular del equipo es Blagovest Petrov, que precisamente no jugó en el Moisés Ruiz, hombre llegado del VP Madrid, con el que descendió de categoría el pasado curso y que también pasó por Melilla. El búlgaro es una de las grandes diferencias respecto al choque de la primera vuelta, ya que no viajó y dejó su sitio a Germán López, ello junto con que Gámiz jugó de receptor y el líbero fue Sergi Martín.

Ahora “el Barcelona es un equipo mucho más evolucionado”, tal y como advirtió en el inicio de semana Miguel Ángel de Amo, estabilizándose su sexteto titular al ya referido más la introducción del receptor Ferrán Morato. A haber encontrado ese ‘equipo ideal’ se suma también que regresa a casa tras dos salidas consecutivas, la comentada de Ibiza y la del fin de semana pasado a Cáceres, con victoria. Ello será una baza importante a su favor, ya que había ganas de ser local y hacer sufrir a todo el que por allí pasa. Le sucedió a Textil Santanderina la semana siguiente a Ca’n Ventura, de nuevo de vuelta al Llobregat tras pasar por el Carbonell debido a que era horario unificado por la Copa del Rey y había de jugarse en sábado.

Lo que está claro es que Cornellà busca su segunda sorpresa. Para evitarlo, Unicaja Almería ha trabajado muy duro durante la semana con la feliz noticia de una secuencia de entrenamientos de alta calidad. Se recuperó del todo Mario Ferrera, y ello ha posibilitado, pese a que Israel Rodríguez sigue con un trabajo específico apartado del grupo, que se prepare a conciencia este choque catalogado como ‘peligroso’. Siendo en domingo, este jornada 15 ha permitido que se realice una carga física importante debido a la proximidad de la Copa del Rey, pero es lo único respecto al ‘torneo del KO’ que se ha permitido la plantilla, muy centrada con seguir con su tremenda regularidad en la Superliga. Y es que no se quiere que el influjo de ‘Estopa’ empuje a un Barça ‘de extrajis’ (Destrangis se llamó el segundo disco del grupo, que los confirmó como fenómeno musical vendiendo casi un millón de copias).

El resto de la jornada 15 en la Superliga depara choques bonitos con un duelo destacado sobre los demás, el CV Teruel – Río Duero Soria, además de otros que prometen espectáculo, como el CV Melilla – Fundación Cajasol Juvasa, el Textil Santanderina – CV Mediterráneo y el Ca’n Ventura – Vecindario ACE Gran Canaria. Por último, la clasificación se plegará para que se encuentren Ushuaïa Ibiza Voley, segundo, y Electrocash Cáceres, el farolillo rojo, el último choque de sabatina. El gigante culé parece estar desperezándose, y cuando lo haga será seguro uno de los candidatos firmes a ganarlo todo, pero por ahora Unicaja es el líder por algo y es el más lauredado de la historia por méritos propios y por su constancia a lo largo de los años. Prueba de fuego para los verdes.