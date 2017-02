Unicaja visita la cancha de un peligroso FC Barcelona a las 12:30

Parece que 2017 le ha sentado muy bien al rival de este fin de semana. Desde que se produjo el cambio de año, justo en el que se disputó la última jornada de la primera vuelta, el FC Barcelona ha elevado sus prestaciones hasta tres victorias y una sola derrota. Ojo, su principio fue ganar a Ca'n Ventura por 3-1 coincidiendo con la mudanza desde el Parc Esportiu Llobregat al Can Carbonell, en la tierra de los Estopa. Después cayó en Es Viver frente al que él mismo había elevado a segundo clasificado, un Ushuaïa Ibiza que no quiso devolverle el favor y que tras dos tanteos con los culés a 20 puntos, apretó para marcar distancias en el tercero (20-14). Eso plantea el líder, que reclama para si una máxima concentración.

Pero hay un agravante a la hora de plantear el previo: los culés juegan "muchísimo mejor en casa", como ya advirtió en su análisis del choque Piero Molducci. A eso se une que el desplazamiento es singular, 'único en su especie'. Se ha jugado ya en horario de mediodía en Vecindario, pero fue en sábado, y quedará por delante Sevilla, que será en domingo pero cuyo trayecto se cubrirá en autobús. En esta ocasión el Barça-Unicaja queda como único encuentro dominical de la jornada 15, se disputará a las 12:30 horas.

Unicaja ha trabajado muy duro durante la semana con la feliz noticia de una secuencia de entrenamientos de alta calidad. Se recuperó del todo Mario Ferrera, y ello ha posibilitado, pese a que Israel Rodríguez sigue con un trabajo específico apartado del grupo, que se prepare a conciencia este choque catalogado como 'peligroso'. Siendo en domingo, ha permitido que se realice una carga física importante debido a la proximidad de la Copa del Rey, pero es lo único respecto al torneo del KO que se ha permitido la plantilla, muy centrada con seguir con su tremenda regularidad en la Superliga.