Unicaja comienza la fase final por el título ante Ibiza en casa

Un cuarto de siglo completo y 24 temporadas se cumplen en este 2017 de aquella primera final, que se perdió. Veinte campañas exactas hace de la segunda final, que se ganó. Ushuaïa Ibiza Voley no existía por aquellos años, ya que se trata de un club joven y su emerger a la superficie del mar de los favoritos se produjo en la 2012-1013. Trajo suerte a Unicaja Almería, puesto que justo en ese curso rompió la racha de Teruel y levantó su noveno entorchado de Superliga. El cuadro pitiuso obtuvo un meritorio quinto puesto en su primera experiencia en la élite, y acto seguido ha logrado meterse y no bajarse más de los play off con el cuarto consecutivo. Eso sí, en el debe tiene que no ha logrado meterse en ninguna final.

Se sabe en Almería que no va a tardar la explosión definitiva de Ushuaïa Ibiza Voley, pero se espera que no sea este año, como dijo el presidente Ramón Sedeño presentando los play off. Desde el Pachá Ibiza Voley que ascendió en 2012 siendo segundo de la Superliga 2 detrás de Palencia hasta ahora ha habido una progresión meteórica que amenaza seriamente a los demás clubes. Dos proyectos consecutivos lleva capitaneando Raúl Muñoz, que llegó como campeón desde Unicaja precisamente.

Junto a él, cuya extraordinaria valía está más que demostrada, están otros tres ex de la casa ahorradora, un receptor más y los dos colocadores. Ignacio Sánchez, almeriense además, ha experimentado su explosión definitiva esta temporada y está ofreciendo un altísimo rendimiento.