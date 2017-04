Unicaja necesita una victoria en Ibiza

Fueron diez sets en apenas 25 horas, además muy disputados, lo que supone un doble esfuerzo titánico tanto físico como mental para ambos equipos. Eso sí, al menos la distribución de partidos ha dejado más descanso al haberse jugado en viernes y sábado, y ser el siguiente o los siguientes dentro del fin de semana, seis días después. Ahí está la clave para Unicaja Almería: eliminar el plural y que se quede en singular, cerrando la eliminatoria a la primera. Desde luego que con un 2-0 en la serie semifinal las cosas deberían verse desde otro punto de vista, pero no lo permite la exhibición de juego ibicenca en el Moisés Ruiz, además de su gran entrega sobre la cancha.

Por tanto, es más que obligado que las alarmas que se encendieron en el primer 'round' permanezcan así, a pleno rendimiento. Los ahorradores saben que Ibiza puede complicar la eliminatoria y van a intentar que no se cumpla ese extremo. El objetivo rotundo que se ha impuesto en el trabajo de mentalización es que se selle el billete a la final el sábado (19:00) sin que quepa otra opción. El viaje de regreso no puede ser, bajo ningún concepto, compartido con De Stefano y sus hombres, ello por haberse forzado un quinto partido en Almería el miércoles. Si Ushuaïa recorta las distancias y alarga la serie, todo Unicaja sabe que se puede crecer, lo cual sería muy peligroso para el domingo (19:00).

Pero hay algo que igualmente ha rondado la cabeza de todos los integrantes de la plantilla y del cuerpo técnico: no se estuvo ni mucho menos al mejor nivel y pese a ello se ganó por partida doble. El voleibol de los verdes les ha llevado a ser los líderes de la fase regular habiendo puntuado en las 22 jornadas de las que consta esa primera parte de la competición. No se les olvidó jugar, pero justo en la entrada del play off se tuvo que 'evolucionar' y el principal recurso para ese 'oficio de ganar' cambió, tomando protagonismo el 'saber sufrir'.