Unicaja ya otea la Copa del Rey

El undécimo título se ansía y la apuesta es decidida. La plantilla blanquiverde lo deja claro: se quiere iniciar otra decena nueva en la cuenta de la Copa del Rey y levantar un trofeo que recompense todo el trabajo realizado hasta ahora. El grupo se lo merece, pero con eso no basta y para ello siempre está y emerge más fuerte todavía en algún momento puntual, la figura de Enrique de Haro. El 'mago' de la preparación física ha cargado de nuevo su 'varita mágica' y con ella dibuja uno de sus habituales prodigios. Cuerpo técnico y jugadores van muy en serio. Tras la final perdida en Teruel y dejar escapar un 0-2 en Palma, el campeón defenderá su título sin concesiones. El objetivo es difícil y se trabaja duro.

La temporada tiene una planificación prefijada por parte de un De Haro que llamó a filas también en día de descanso. Llenó el Moisés Ruiz de 'estaciones' por las que pasaron reiteradamente todos los jugadores, todos al cien por cien en cada una de ellas: "Es un entrenamiento específico que hacemos, un circuito de fuerza y resistencia que tiene el objetivo de trabajar las dos cualidades físicas a la vez". Es el momento de lo que él llama "afinar", o lo que es lo mismo, "una forma corta de poder preparar a los jugadores para soportar esfuerzos intensos y recuperar de unos a otros esfuerzos, que es lo que va a pedir a partir de ahora la competición". Se juega el domingo, y hay que aprovechar esa circunstancia.

No se fía nadie del FC Barcelona, pero hay un día más para recuperar y está muy claro que la importancia del 'torneo del KO' obliga a realizar una buena carga. Se repetirá la próxima semana, antes de recibir en casa al colista Cáceres, ya que no hay que viajar. Encajar y construir: "En esta fase de la temporada lo que se busca es afinar la preparación y con este tipo de planteamientos se consigue esto, ser capaz de recuperar de un set a otro y sobre todo de un partido a otro, que es lo que nos va a pedir la Copa del Rey y más adelante los play off". Unicaja se está preparando para jugar la final al día siguiente de la semifinal, así que no tiene ningún pensamiento de perder el sábado día 25 de este mes.