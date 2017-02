Unicaja recibe al colista Cáceres a las 19:00

No va a haber revolución en el sexteto inicial que ponga en liza Piero Molducci. No es su estilo. Lo que pasa por la cabeza del italiano es no dar opciones a su rival, jamás, por mucho que llegue como farolillo rojo de la clasificación. Para ello dispone de un arsenal muy variado, eso sí, y tiene plena confianza en su fondo de armario. No ha hecho demasiados cambios a lo largo de las 15 jornadas anteriores, si bien todos los jugadores han saltado en alguna ocasión a la cancha y todos entrenan a diario con un nivel muy alto. Es por ello que ha dejado caer que habrá algún rostro que no es habitual en la formación que comenzará el choque este sábado desde las 19:00 horas, puede que incluso dos.

Electrocash Cáceres es medido con respeto, como todos los adversarios, y el líder lo recibirá concentrado en su juego, sea quien sea el que lo desarrolle en cancha. Los nombres propios que florecen de primeras hablando en estos términos son los de los tres pollos de la plantilla, el receptor Arabisen Rodríguez, el colocador Alemán y el líbero Casimiro. Muy jóvenes los tres, su avance es notorio y podría tener su recompensa en esta jornada 16 en la que no se puede producir una bajada de nivel. Es fundamental para los blanquiverdes mantener la renta de 6 puntos antes de la visita a Ushuaïa Ibiza Voley la próxima semana, una especie de puerta de entrada a la Copa del Rey que llegará acto seguido. De los otros nueve jugadores, Alemão y los internacionales Toni Llabrés, Miguel Ángel de Amo y Borja Ruiz, son fijos, y hay rotaciones en el otro central y receptor. El cuadro extremeño está inmerso en una racha negativa demasiado larga. No se ha estrenado en este 2017 y la hunde un poco más allá, puesto que no gana desde la jornada sexta, allá por noviembre del año pasado, pero Unicaja no quiere bajar la intensidad.