Unicaja vence con solvencia en el derbi andaluz

El día de San José se vio más lucido por un magnífico espectáculo del que Andalucía puede sentirse orgullosa. Muchos puntos largos de los que gustan a la grada, grandes defensas y entrega total para hacer afición al vóley, y una rivalidad bien entendida. Cajasol se quedó sin play off con el 3-2 de Teruel sobre el FC Barcelona, pero no le afectó y mostró su mejor cara. Unicaja, por su parte, miraba lo sucedido por detrás esperando rival en la semifinal, que ahora sería Ibiza tras la remontada de Ca'n Ventura al 0-2 pitiuso. El caso es que todo eso quedó de lado y ambos equipos se dedicaron a lo suyo.

El derbi andaluz cayó del lado de los ahorradores con 'Alemão' como máximo anotador con 18 puntos, seguido de cerca por los Borja Ruiz y Juanmi González con 15, y por los 13 de Ferrera.

En las filas nazarenas, esos mismos, 13, firmaron Castellano y Del Carmen. En cuanto a bloqueos, nada menos que 16 hizo Unicaja frente a los 3 de Cajasol. Los sevillanos, pese a estar ya matemáticamente fuera de play off, se lo pusieron complicado a los de Molducci.

Tras imponerse en el primer set los visitantes, Cajasol reaccionó en la segund manga. Con las tablas en el marcador, los almerienses impusieron su talento y con el bloqueo como arma más efectiva amarraron, con complicaciones eso sí, los dos sets restantes para apuntarse un nuevo triunfo y preparar estas últimas semanas antes del play off de la mejor manera.