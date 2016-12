Vaya estampa

Los jugadores de la UD Almería arrancaron el lunes ocho días de vacaciones con el Necesita Mejorar en la cartilla de notas. Mientras tanto al club puede indigestársele el turrón navideño a poco que se tuerzan los planes de incorporaciones previstas, salgan piezas imprevistas y no renueven efectivos codiciados, circunstancia que le afecta directamente a un cuerpo técnico consciente de que con lo que hay, no alcanza.

Todo parecía encauzado cuando se anunció la ampliación de contrato de Joaquín y la baja de Dubarbier, incluso aplaudida por un amplio sector de la grada, pero se ha venido al traste en el peor momento, justo antes del parón festivo, con la más que probable marcha de Ximo y la negativa de Puertas a renovar con las condiciones ofrecidas.

La estampa es dantesca y tiene su símbolo máximo al comparar el once titular que arrancó el curso en un caluroso mes de agosto frente al Cádiz y el que concluyó el año 2016 en la gélida Miranda de Ebro, en mitad del temporal perfecto.

Hasta siete futbolistas distintos aparecen en la foto de Anduva que no estuvieron en el debut liguero del Mediterráneo. Se trata de Jonathan Zongo, José Ángel Pozo, Sebastián Dubarbier, Fran Vélez, Chuli, Ximo Navarro y Trujillo.

Diecinueve jornadas ligueras después el Almería no posee un once inicial reconocible con el que la afición rojiblanca pueda identificarse, algo a lo que ha contribuido la psicosis de su técnico, que entre probaturas no ha repetido una sola alineación y da la sensación de desquiciamiento.

Un claro ejemplo son las diversas causas por las que muchos de los titulares iniciales se han caído del once. Zongo quizá sea el caso más palmario, ya que arrancó con la confianza total de Soriano para perder el puesto por la irrupción de Puertas y las idas y vueltas del burkinés con su selección para participar en la Copa de África.

Chuli es un caso parecido de confianza traicionada. Soriano creyó en él en verano y ambos se dedicaban piropos, pero cuando los goles no llegaron y el maño apostó por Quique en punta la relación se truncó y el onubense está cerca de salir cedido.

A Trujillo lo condenaron sus continuos y constantes errores de bulto jornada tras jornada, aunque antes de sentarlo en el banquillo para apostar por un imberbe Joaquín, Soriano le dio carta blanca en multitud de ocasiones ante el estupor de la grada.

Sintomático fue lo de Dubarbier. Aduciendo problemas personales el jugador ya quiso irse en verano a Argentina y el hecho de retenerlo contra su voluntad no salió bien, ya que concatenó una lesión tras otra hasta acumular tres en un corto espacio de tiempo y finalmente el club daba su brazo a torcer dejándolo marchar recientemente.

En Pozo Soriano no acaba de creer. Prefiere jugadores del corte de Vélez (que solo ha salido del equipo por lesión), estajanovistas en los entrenamientos, a la magia y creatividad del malagueño, condenado por la leyenda negra de esconderse a domicilio.

A Ximo, por último, se le cortaron las alas tras 19 titularidades consecutivas en cuanto se conocieron sus coqueteos con el Espanyol. Sorprende la firmeza con algunos y la bisoñez con gente como Diamanka, un lastre cada vez que aparece en la foto inicial.