Veteranía para la zaga

Es lo mismo que pretende Sereno, su nuevo compañero de fatigas, que trae buenas referencias de su paso por el Valladolid: "Me siento bien y en el momento que el entrenador quiera puedo empezar a competir sin ningún problema". Borja, con quien compartió vestuario en India, le recomendó firmar: "Me comentó que el grupo iba muy bien y que querían ir hacia arriba. Por eso vine".

Cuestionado por su estado de forma al haber disputado solo 21 partidos en sus dos últimos equipos, el Watford y el Charlton, en la segunda inglesa, Motta alegaba sentirse bien físicamente: "Aunque he estado seis meses sin competir pienso que puedo jugar tranquilamente, estoy listo y me siento muy bien. El entrenador tomará la decisión, quiero ayudar y aportar mi experiencia".

El transalpino llevaba dos semanas ejercitándose a prueba a las órdenes de Soriano y explicaba la peculiar forma que había tenido de recalar en el Mediterráneo: "Fue un poco particular. Empezó a través de mi familia porque mi mujer es española y tengo un hijo. Encontré al presidente, a su hija Lorena y su marido, Juan. Hablé con ellos y me encantó lo que me dijeron, el proyecto que había y existía esa posibilidad. Soy un profesional y no tengo ningún problema para entrenarme. Tuve que enterarme de la situación del club porque vivo para el fútbol y es importante el proyecto que pueda hacerse, teniendo siempre la mirada un poco larga".

Blanco dice que harán lo posible por traer un '9'

A Mariano Blanco, en su condición de secretario general del club, le tocó comerse el sapo de la cuestionable gestión en el fichaje del necesitado 9, concluida sin éxito. El directivo explicó que la entidad trabaja para incorporar la mejor solución posible: "Un club de fútbol es un ente vivo, siempre en movimiento. La contratación del 9 estuvo muy avanzada, aunque no pudiera culminarse porque no depende solo de una de las partes, al haber muchos elementos involucrados que no confluyeron para que pudiera venir Caballero [la clave fue que el Sporting no dejó salir a Carlos Castro hacia Lugo]. Eso no implica que el Almería no esté preparándose para la incorporación de cualquier jugador en cualquier momento que pueda sumar, aportar y mejorar lo que tenemos".