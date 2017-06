"Voy a darlo todo para devolverles la confianza que han depositado en mí"

-¿qué sensaciones le deja su reciente renovación?

-Muy contento, porque era lo que esperaba y lo que deseaba después de siete temporadas en el club. Es un orgullo y un reto seguir perteneciendo al Atlético de Madrid.

Esto es fruto de mi compromiso diario, nunca he bajado los brazos a pesar de las lesiones, suplencias..."

-Queda demostrado que es una de las apuestas de futuro del club...

-Sí, me ha quedado claro eso, que tienen confianza en mí y voy a trabajar muy duro para poder devolvérsela defendiendo este escudo.

-¿Cuáles cree que son las claves que le han llevado a renovar?

-Pienso que mi compromiso con el equipo y mi actitud diaria que nunca he bajado los brazos, a pesar de todo lo que me ha venido, lesiones, suplencias... Pero siempre he estado al cien por cien, porque en esto del fútbol nunca se sabe, crees que puede ir mal y al final cambia la cosa totalmente y volver a la normalidad. Siempre hay que estar preparado para eso.

-Evidentemente, cada vez se complica más el tener minutos. Hay mucha competencia...

-Estamos hablando de un Atlético de Madrid, el nivel es muy alto, la exigencia es máxima y cada vez se hace más difícil jugar. Yo confío en mis posibilidades, el club me ha dejado claro que confía plenamente y voy a dar el cien por cien para ganarme esos minutos día a día. Estas dos últimas temporadas no he disfrutado de los minutos que tenía antes, porque ya en el filial es muy complicado y hay una gran competencia.

-Aunque no haya sido titular este año, también se aprende...

-Hay que sacar la lectura positiva a pesar de no haber tenido los minutos de otros años. He podido jugar tres partidos con el filial y seis con el juvenil en la UEFA Youth League, que hicimos buen papel, llegamos a cuartos de final y nos eliminó el campeón, el Salzburgo. Al jugar poco te dan más ganas de seguir trabajando y cuando tienes la oportunidad lo valoras más y lo aprovechas más. Todo tiene su lectura positiva.

-¿Sigue en contacto con el primer equipo?

-El año pasado hice la pretemporada con ellos, estuve en la gira de Australia, pero volví con el B. A mitad de temporada, cuando se lesionó Oblak tuvo la lesión del hombro me subieron a la primera plantilla y estuve en los entrenamientos con ellos dos meses hasta que se recuperó. Cuando necesitan tercer portero subo yo a entrenar.

-¿Hará la próxima pretemporada con Simeone?

-Aún no sabemos nada. Espero noticias y ojalá que sí, sería buena señal ir con ellos y seguir formándome con los mejores jugadores y entrenadores. A priori tendría que volver al trabajo el 11 o 12 de julio, pero si voy con el primer equipo sería el día 6 en principio.

-Estos pocos días de vacaciones se agradecen...

-Sí, la verdad es que la temporada se hace larga, allí sin la familia, con pocos días de descanso y se necesitan. Que yo vengo de vacaciones pero sigo trabajando y preparándome para llegar lo mejor posible.

-Siete años ya en Madrid...

-Sería una buena señal estar muchos más. Estoy muy bien allí, son muchos años y se aprende mucho fuera de casa, aunque se echa de menos a tu gente, pero será importante para mi futuro y mi carrera profesional.

-¿Cómo es su vida actualmente en la capital?

-Han cambiado algunas cosas desde que me fui, lo primero es que este año decidí irme a vivir solo, ya no vivo en la residencia. Ahora estoy en Majadahonda, con mi novia. Me dedico a jugar al fútbol y a disfrutar de toda esta experiencia que es lo que más me gusta.

-¿Se siguen echando ciertas cosas de menos aunque haya pasado ya un tiempo considerable?

-Se siguen echando de menos, pero ya es distinto, uno se acostumbra y hace su vida allí. Estoy ya como en casa en la capital.

-¿En qué ha crecido más desde que se marchó de Almería?

-Obviamente mi personalidad ha cambiado, por todo, porque me fui siendo un niño y ya me considero un hombre después de todos los años allí y todas las vivencias y lo que he pasado allí solo, que no es nada fácil. Me veo muy fortalecido, considero que he crecido como futbolista y como persona.

-¿Ha recibido ofertas de otros clubes estos años?

-No. Que yo sepa no.

-¿Se imagina jugar en un futuro en la UD Almería?

-Sí, por qué no. Nunca hay que cerrarse una puerta y mucho menos si es con el equipo de tu tierra. Aquí es donde he nacido y sería muy bonito jugar aquí. No sé cuando será y se llegará ese día, pero me gustaría. Mi idea es seguir aquí en el Atlético de Madrid todos los años posibles, porque es el club de mi vida y me siento muy identificado con ese sentimiento. Ojalá pueda llegar al primer equipo.

-¿Qué objetivos se marca para el curso que viene?

-Lo primordial es ganarme un puesto en el filial, que hemos ascendido a Segunda B, y sería un paso importante para mí ganarme la titularidad.

-¿Y el sueño que quiere cumplir?

-Para todo canterano el sueño es llegar al primer equipo y más en la situación que está ahora el Atlético de Madrid, en pleno crecimiento. Está entre los cinco o seis mejores clubes del mundo.