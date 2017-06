Vuelve un club histórico

Cuando uno escucha hablar del Kiosco Luis Marín, piensa automáticamente en churros y fútbol sala. Normal, los desayunos más crujientes de toda la ciudad se sirven en la sede de unos de los clubes que más y mejor ha trabajado por el futbito de toda la provincia. El Club Deportivo Kiosco Luis Marín fue una referencia a comienzos del presente siglo, concretamente entre el 2003 y el 2009.

Pero en 2012, uno de las personas de confianza de Luis dentro de la anterior directiva, le jugó una mala pasada, le traicionó y el presidente perdió la ilusión. Con él, toda la estructura se perdía y Almería quedaba huérfana de un club que estaba sacando grandes jugadores de fútbol sala y comenzaba a exportarlos al resto de España, Europa y hasta a algunas partes del mundo. Un lustro después, aquello es simplemente un mal recuerdo y a Luis le tiran más las caras felices de sus niños que la mala fe de una persona.

"Vuelvo a estar muy ilusionado. Mi familia me apoya. Al principio estaba un poco reacio, pero he pasado página, reflexionado y ahora me tomo la vida de otra manera", comenta el mandamás de la empresa gastronómica-deportiva, que sabe que vuelve a embarcarse en un proyecto que le va a quitar muchas horas de sueño: "Es muy complicado empezar de cero, necesitamos mucho capital humano y económico para el material, las mútuas, las inscripciones... Todos los días estoy tocando a empresas que quieran ayudar al fútbol sala almeriense", un deporte que da alegrías en la cantera, pero que en sénior no termina de triunfar.

Con un simple vistazo atrás, Luis no consigue recordar todas las vivencias que han marcado su vida deportiva al frente de la entidad. "Recuerdo que empezamos con niños muy pequeños, que salían prácticamente siempre goleados en los partidos. Pero nunca lloraban ni se desanimaban, fueron creciendo, ganando sus primeros partidos y terminaron siendo campeones" y triunfando con el balón más pequeño con el que se practica alguno de los múltiples híbridos que tiene el fútbol. Por ejemplo, Juan Emilio está en el Barcelona, Pani en el Pozo Murcia, Guille en Tenerife, Negro en el Betis, Darío se marchó a Italia, Sergio Mullor a Qatar...

Para esta segunda etapa, Luis guarda la filosofía de la primera. "Las metas deportivas llegarán a largo plazo, pero a mí lo que me interesa son los valores, el compañerismo, el respeto a los rivales y los árbitros...", que al presidente le gustaría que fueran enseñados por futbolistas de la casa, o mejor dicho, del kiosco: "Hago un llamamiento a exjugadores del club tanto para jugar como para ser monitores o formar parte de los diferentes cuerpos técnicos. He tenido niños muy válidos, que confío en que vuelvan", pese al tirón que tiene la hierba artificial: "A muchos niños los meten al fútbol 7, pero no sé si disfrutan tanto como lo hemos hechos nosotros".