Ximo Navarro desacredita también a Soriano

A lo largo de su estancia en el banquillo rojiblanco, a Fernando Soriano se le preguntó si había contemplado la posibilidad de jugar con Ximo de central, dado el bajo rendimiento que estaba ofreciendo como lateral. El técnico comentó en alguna ocasión que se lo había planteado al jugador, pero que éste le alegó que prefería jugar en banda, con mayor proyección ofensiva.

En su comparecencia de ayer Ximo Navarro desacreditaba la tesis de su ex técnico al desvelar que nunca había hablado con él acerca sobre ese extremo, uniéndose a la ya larga lista de futbolistas que está cobrándose 'vendeta' tras la destitución del maño, una situación que deja en evidencia las tiranteces existentes en el vestuario: "No lo sé porque nunca he hablado ese tema con él", dijo literalmente ayer Ximo acerca del episodio.

El defensor, que pasó de titular indiscutible a ni siquiera ser convocado para luego volver al once, alega que se limitaba a obedecer órdenes: "Ahí he jugado otras veces por unos motivos u otros. El domingo Fran decidió ponerme en esa posición y siempre he dicho que me siento muy cómodo como central, también como lateral, pero puede ser que me guste un poco más de central. Si Soriano decidió poner a otros compañeros, habiendo centrales suficientes, no hay ningún problema".

Ximo valoró positivamente la labor del psicólogo Javi Fernández, que trabajaba con las bases y Fran Fernández lo ha incorporado a su equipo de trabajo: "Javi ha venido con el míster, nos ayuda mucho, habla con nosotros y todo lo que sea sumar es importante. Es psicólogo, nos ayuda a motivarnos, ver que debemos ayudarnos más entre nosotros en el campo. Estamos encantados".