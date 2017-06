Ximo valora el salto de calidad de Las Palmas

El andaluz Ximo Navarro manifestó ayer en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas, club al que llega procedente de la UD Almería, que eligió al equipo grancanario porque se adapta a su estilo de juego y va "a más" cada temporada, con jugadores "de mucha calidad".

El defensa granadino, de 27 años, abre el capítulo de fichajes del equipo canario para la venidera campaña en LaLiga Santander y se ha comprometido hasta junio de 2020.

Llega a la isla con la carta de libertad, procedente del Almería, y con anterioridad jugó en el Mallorca junto a Pedro Bigas, actual zaguero del equipo isleño.

El jugador andaluz habló con el defensa balear para preguntarle por el club y la ciudad, así como con Ángel Montoro, a quien no ha renovado la Unión Deportiva: "Me han hablado muy bien de todo y me han ayudado a tomar la decisión de venir", explicó.

Navarro reconocía que tuvo otras ofertas, pero se decantó por la del conjunto amarillo por su "atractiva propuesta de juego" y el interés que demostró por su fichaje, por lo que está "encantado" y llega con ganas de conocer a sus nuevos compañeros y comenzar a trabajar "cuanto antes".

Se considera un jugador válido para las posiciones de lateral y central, en las que se siente "muy cómodo", aunque cuando el club contactó con él, le hicieron "hincapié" en que lo querían para actuar en el eje de la zaga. En su presentación, el nuevo zaguero amarillo estuvo acompañado por Toni Cruz, director general deportivo, quien dijo que era un fichaje "perseguido desde hace muchos meses".