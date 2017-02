Yoda espera que la fuerza lo acompañe de rojiblanco

Abdoul Karim Yoda (25-10-1988, Annemasse, Francia) tuvo la deferencia de contar con el presidente como maestro de ceremonias durante su puesta de largo, lo que da una idea de que el último fichaje en llegar es considerado por el club de campanillas.

A sus 28 años el galo llega a Almería dispuesto a relanzar su carrera, estancada tras un brillante debut en la Primera española, frenado por una grave lesión de rodilla, tras la cual no tuvo la continuidad necesaria, en parte porque como él mismo explicó, el curso pasado jugó más de lateral que de extremo, la que considera su posición natural.

El interés mostrado por la entidad rojiblanca en hacerse con sus servicios resultó decisivo para obtener la cesión hasta final de curso, entrando en el intercambio con Chuli pactado con el Getafe: "Para mí lo importante es encontrar un equipo que me quiera para demostrar lo que valgo. He oído que la ciudad es muy bonita, la plantilla buena y que es un equipo familiar. Eso es lo que necesito. Un buen amigo me dijo que aquí podía hacer grandes cosas y espero ayudar al equipo".

Con Bordalás no tenía los minutos que ahora espera obtener de Soriano: "El míster quiere que aporte mi calidad, que es atacar y defender bien, todos juntos. Me da libertad para jugar como yo quiero. Tras entrenr con el equipo he visto que la plantilla es muy buena, creo que podemos no descender, pero hay que trabajar y morir en el campo. El míster eligirá, pero estoy listo para jugar".

Será su segunda experiencia en la competición española, tras recalar en el Getafe procedente del Astra Giurgiu rumano y haber jugado antes en dos equipos suizos, el Sion y el Servette: "Es un reto, tengo la posibilidad de demostrar lo que valgo y espero hacer una buena temporada".

Olvidado ya el contratiempo que le supueso la rotura del tendón rotuliano en marzo de 2015, cuando mejor le iban las cosas, Yoda espera ofrecer de nuevo su mejor versión: "Después de mi lesión no he encontrado la confianza necesaria porque el año pasado jugué más como lateral que como extremo y fue difícil, poco a poco voy encontrándome mejor. Puedo jugar de extremo diestro o zurdo". En las bandas tendrá la competencia de Fidel por la izquierda y de Puertas y Álamo por la diestra. El nivel sube.