Zidane, almeriense y del Barça

No se parecen en nada, excepto en el nombre deportivo. De hecho, ni en el nombre de pila, puesto que el Zidane famoso es Zinedine, y su imitación senegalesa es Zidane Vaz. Le ha tomado prestado su apellido para transformarlo en nombre y, de paso, el cariñoso Zizou, con el que se dirigen a él sus compañeros en el vestuario de La Cañada Atlético.

Con tan sólo 16 años, Zidane Vaz sueña con imitar los pasos de unos de sus ídolos, puesto que también es fiel seguidor de Neymar e Iniesta. Su corazón es azulgrana, así es el Zidane a la almeriense. De nacionalidad senegalesa, este delantero llegó a La Mojonera hace 14 años. Dos antes de iniciar su viaje a España, su tío por parte de madre, amante del Real Madrid donde los haya, le propuso a sus padres que se llamara Zidane, en reconocimiento al entonces futbolista francés. A la familia le encantó y el joven senegalés, como no podía ser de otra forma, salió futbolista. Y de los buenos, hace honor a su nombre.

Es juvenil de primer año y pese a su edad, uno de los referentes del equipo juvenil cañaero que entrena David Cartagena. En La Mojonera, Atlético de Madrid y Unión Deportiva Almería ya demostró su capacidad, pero le faltaba ese grado de madurez que ahora tiene y demuestra con goles. "He notado mucho el cambio de cadetes a juveniles, pero sé que trabajando a diario voy a mejorar. Me adapto a cualquier posición de ataque, he jugado de mediapunta, extremo y ahora soy delantero", explicaba ayer un lesionado Zidane mientras sus compañeros entrenaban. Pero no sólo en su equipo se ha hecho un hueco, la selección almeriense y la andaluza lo llaman continuamente. "Me encantaría jugar con la selección española, ojalá me llegue algún día la oportunidad, pero sé que todavía tengo que aprender cosas".

Algún día espera cruzarse en un campo de fútbol con Zidane y demostrarle que puede ser tan buen futbolista como él. De momento, no lo conoce y aunque ha pensado en escribirle para contarle su historia, "no sé si me haría mucho caso".