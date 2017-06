Zubeldía, al que Alfonso quiso para el Almería, firma por el Alavés

El Alavés confirmaba el sábado el fichaje del técnico argentino Luis Zubeldia a pesar de que la contratación está pendiente de la aprobación del Jira Panel de la UEFA, el Comité que revisa el cumplimiento de la titulación de todos los entrenadores no europeos.

El motivo no es otro que Zubeldía ya no pudo dirigir al Almería en 2011, cuando incluso fue presentado por Alfonso García, pero no cumplía con la normativa de la RFEF de entrenar un mínimo de tres años a primer nivel para poder hacerlo en España.

A sus 36 años, procede de Independiente de Medellín y llega como "uno de los técnicos más destacados del fútbol sudamericano", indica el club albiazul en un comunicado. A pesar de su juventud el nuevo técnico babazorro ha entrenado en Argentina, Ecuador, México y Colombia y cuenta con más de 200 partidos en la máxima categoría.

Natural de Santa Rosa (Argentina) fue un prometedor centrocampista, pero una grave lesión de rodilla le obligó a retirarse con 23 años. Con 27 años firmó como entrenador de Lanús y se convirtió en el técnico más joven en debutar en la Primera División argentina.

Tras esta primera experiencia y el chasco de Almería, Zubeldía se hizo cargo en 2011 de Barcelona Sporting Club de Ecuador hasta que fichó por Racing Club de Avellaneda un año después.

En 2014, el nuevo técnico alavesista se comprometió con el Liga de Quito y tras su paso por Ecuador, Zubeldía fichó por el Santos Laguna, de México.