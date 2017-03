Todo un adelanto de un duelo de 'play offs'

Hacía muchísimo tiempo que no se podía mirar con una perspectiva tranquila un choque en Teruel. Desde la temporada 2008-2009, aragoneses y almerienses se han disputado la liga en la gran final, las cuatro primeras de esa serie para el club emergente, una blanquiverde, otra turolense y las dos últimas de nuevo para los ahorradores, que se puede entender que han abierto una nueva racha. Esta vez, con la aparición estelar del Ca'n Ventura del talonario, que se ha metido segundo de la fase regular un tanto irregular, esa final habitual podría no ver su noveno capítulo consecutivo. Todos tienen claro que la rivalidad es más que patente, y que uno ha hecho grande al otro por el bien del voley, pero hay nuevos invitados.

Y es que si Unicaja gana por 0-3 o 1-3, el viernes próximo Teruel visitaría el Moisés Ruiz en semifinales, impidiendo la final entre ambos, mientras que si los de Miguel Rivera ganan un punto al menos, los dos equipos tomarían vías distintas para acceder a la lucha definitiva por el título. Eso ha sido lo normal todo este tiempo, pero esta vez tendrían que salvar los complicados escollos de Ibiza y Palma para citarse en los partidos decisivos del curso e impedir lo que sería una fiesta del voleibol balear. Los 60 puntos de Unicaja Almería sobre 63 posibles, habiendo sumado en todos los partidos y con uno solo saldado con derrota, suponen 15 de renta sobre los 45 de Teruel, que ha caído en cinco ocasiones.

La gran novedad de las últimas horas ha sido la llegada del refuerzo que se ha fichado para la disputa de los play offs, el receptor brasileño de 21 años Lucas Madalóz. Mide 1'98 metros y pesa 83 kilos, siendo su última conquista el Campeonato Sudamericano Sub-23 con la Selección de Brasil, oro invicto en Colombia.