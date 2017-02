La afición irá con Unicaja a Leganés

Ha sido mucho el trabajo acumulado hasta ahora, y lo sabe muy bien todo el que ha vivido el día a día desde dentro. La Copa del Rey está a una semana vista y el campeón quiere retener su corona sabiendo que hay que cambiar el chip: "Distinto a lo vivido hasta ahora porque en la fase regular estábamos más tranquilos, sin la presión que es evidente que exige la Copa del Rey al tener que ganar para poder seguir adelante, cada día un partido diferente en el que tienes que dar lo máximo, en el que te la juegas de principio a fin, y si pierdes te vas a casa". Guille Carmona va a por su sexta experiencia copera.

El estadístico y diseñador del club recuerda que "se lucha para ello, se trabaja cada día para poder conseguir estos objetivos". No se es campeón por casualidad, y se han acumulado méritos suficientes para justificar el sueño: "Es verdad que estamos todos con muchísima ilusión y que necesitamos esta recompensa que todos queremos, los dos títulos que nos queda". No hay vuelta atrás: "Ya no hay tiempo para relajarse, Copa del Rey, en seguida los últimos partidos de la fase regular y posteriormente la fase final con los play off, así que ahora es el momento de luchar por ello y conseguir los títulos". El primero es especial: "La Copa es una experiencia muy bonita, hay que vivirla".

La ilusión a la que tantas veces se ha referido Guille Carmona es la compartida por la afición ahorradora, que tiene al club a su disposición para poder disfrutar en primera persona de la Copa del Rey. En ese sentido, Unicaja Almería, siempre que haya el número mínimo de personas interesadas, contratará a su cargo un autobús que saldrá el sábado 25, día de la semifinal, a las 8:00 camino de Leganés desde la zona de aparcamiento del Moisés Ruiz. El regreso está previsto para el día siguiente, domingo 26, y el horario dependerá de si se disputa la final o se queda apeado de ella. Si se jugara, la vuelta sería tras el partido, en torno a las 19:30, y si no, para las 13:00.