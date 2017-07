El alcalde recibe al futbolista almeriense Dani Romera

En espera del inicio de la pretemporada futbolística, el mercado de fichajes está que arde y el nombre de un almeriense suena como uno de los más codiciados. Se trata de Dani Romera, que esta mañana ha visitado a Ramón Fernández-Pacheco. El primer edil ha dado la enhorabuena al delantero de La Cañada por sus éxitos de este año, entre los que se cuenta el ascenso de su equipo, el FC Barcelona B, a 2ª División. Los proyectos del deportista han sido el otro tema del que han hablado ambos en compañía del padre del jugador y del concejal de Deportes, Juanjo Segura.

Fernández-Pacheco ha declarado que “agradezco a Dani Romera que se haya acercado hoy al Ayuntamiento, que es la casa de todos los almerienses, a comentar la magnífica temporada que ha hecho con uno de los clubes más exigentes del mundo, como es el Fútbol Club Barcelona, y que me haya hecho entrega de una camiseta con su nombre. Dani es responsable en gran medida de la buena temporada que el filial del Barça ha hecho este año. Es por eso que media España se está peleando por que juegue en sus filas el año que viene”.

Respecto a un posible futuro en el Almería, el primer edil lo ha tenido muy claro, afirmando que “a mí como almeriense y como seguidor de la UDA, me encantaría que volviera a casa y que jugara aquí. Eso no depende de mí, pero confío en que el Almería sepa valorar la figura de Dani y apueste fuerte por él, porque no siempre vamos a tener la oportunidad de que nuestra delantera la lidere un futbolista de la tierra y, además, con tantísima calidad como tiene él”.

El alcalde ha tenido también palabras de agradecimiento al futbolista por la camiseta del Barça que le ha regalado y ha aprovechado para “desearle que se quede en el Almería, pero si no, que tenga una maravillosa carrera deportiva. Dani Romera tiene muchísimo que hacer todavía, va a llenar muchísimas páginas de periódico y va a llevar el nombre de Almería por toda España y por el mundo y por eso lo felicito y le deseo lo mejor”.

Dani Romera, por su parte, también ha dado las “gracias al alcalde por recibirme” y ha explicado que en este momento ha hablado con “3 ó 4 equipos, pero el que primero decide es el Barça, que verá si me deja salir o no, porque allí tengo contrato. Después ya veremos, pero yo lo que quiero es jugar en 2ª División, en España o en otra parte, donde sea”. La posibilidad de volver a su tierra ilusiona a Romera, que ha asegurado que “me gustaría venir a Almería, llegar al primer equipo de mi tierra es mi sueño pero todavía estoy en negociaciones y queda mucho verano por delante”.

Las ofertas de clubes como el Cádiz, el Tenerife o el Valladolid están sobre la mesa, por lo que Dani Romera insiste en que no hay nada cerrado, pero reitera que “para mí sería un sueño jugar en el primer equipo del Almería. No me dejaron hacerlo hace dos años, cuando me dijeron que era el tercer delantero, y tuve la oportunidad del Barça, que era una gran opción. Allí me he curtido como futbolista, los valores del Barça son muy buenos, pero yo creo que allí ya ha acabado mi etapa, porque mi objetivo es pasar a 1ª División y el Barça B no puede hacerlo. Si lo hago con el club de mi tierra y apuesta por mí de verdad y me valora, vendré”. Toda una declaración de intenciones para la que habrá respuesta muy pronto.