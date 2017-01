Una batalla para la guerra del 'play off'

Nadie en el grupo blanquiverde cae en la tentación de quedarse con que tienen el doble de puntos que su rival de este fin de semana. Unicaja Almería es el líder que ha sumado en todos los partidos, con doce victorias y una sola derrota, y ello le otorga 36 puntos. Textil Santanderina, que marchaba sexto hasta la última jornada de la primera vuelta y acariciaba la Copa del Rey, ha ganado seis y ha perdido siete, jamás llegando al tie-break ni para bueno ni para malo, lo que arroja los 18 puntos que por ahora suma. Soria le robó el cuarto de final del torneo del KO in extremis, siendo su verdugo real Ibiza con un 0-3 en Cabezón de Sal para dejarle con la miel en los labios.

A eso se refirió Piero Molducci en la presentación del partido, a que su "peligroso" rival podría haber estado en la Copa perfectamente. El nivel del cuadro cántabro es muy bueno, elogiado por los integrantes de cuerpo técnico y plantilla verdes a lo largo de la semana. Se avecina un bonito partido en el Moisés Ruiz hoy sábado desde las 19:00 horas, dirigido por los colegiados mallorquines Enrique Romero y María Gloria Souto. Precisamente en Palma llegó la primera derrota del curso para los ahorradores, siendo esta la primera cita en pista tras haber cedido un partido en el que al menos sí se sumo un punto.

Realmente, y ya visto con cierta distancia, han sido tres los encuentros que han llevado a Unicaja hasta el quinto set, el primero y el segundo ante Teruel, la Supercopa con fatal desenlace y la Superliga con victoria, y el tercero frente a Ca'n Ventura, también de liga y resuelto con derrota. Pero se es exigente, no cabe otra, porque se sabe que para ganar los títulos hay que depurar un poco más los detalles. Por lo tanto, en relación a este fin de semana la cabeza no será un problema. El Moisés Ruiz deberá seguir siendo fortaleza inexpugnable, pero habrá que darlo todo ante un adversario "que nunca se rinde" como es el conjunto norteño. Textil Santanderina vivió un duelo de invictos ante Unicaja en la tercera jornada, ya que en las dos primeras venció en su cancha a Barcelona y también se llevó el triunfo de Cáceres. Los verdes hicieron un partido muy serio y el 0-3 allí no fue tan sencillo como se puede pensar. Unicaja y Santanderina miden sus fuerzas con la intención ahorradora de mantener su renta arriba del todo y el sueño cántabro de meter la cabeza en la lucha final por el título.