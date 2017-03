Una batalla con sabor a clásico

Tras la vuelta de Sevilla el lunes de descanso no fue tal, puesto que siete de los efectivos del plantel ahorrador se vieron afectados por una incómoda dolencia en el estómago. Pasando los días se ha ido recuperando el tono físico de manera paulatina, pero es evidente que a Piero Molducci no le puede satisfacer la semana de trabajo: "Hemos tenido un montón de problemas porque todavía no ha entrenado el equipo dadas las muchas bajas por un trastorno intestinal de siete u ocho jugadores". El 'reagrupamiento' se ha producido dos días antes de un partido que el técnico no dudó en definir como "bastante difícil porque Soria es buen equipo".

Con claro sabor a clásico, la rivalidad siempre es manifiesta entre ambos rivales y al italiano le gusta: "El primer año de mi vuelta aquí, 2012, en semifinales con Soria ganamos 3-2, histórico, y siempre es un clásico, siempre es un equipo peligroso, con jugadores expertos, que no falla mucho, tiene una buena técnica… bueno en definitiva". Además, ha fichado con criterio y sus jóvenes son talentosos, como la pareja de franceses de 'reparto y pegada': "Tienen un colocador bueno -Jean Oriol-, un opuesto joven, pero un buen opuesto -Julien Winkelmuller-… es buen equipo, insisto, y ha hecho buena temporada". Pese a ello, y miradas todas las opciones, es muy probable que se introduzcan cambios en el equipo verde. Y es que ante la pregunta de si elige o no rival, la respuesta es rotunda: "No". Sí que los sigue de cerca, y se queda con que "Teruel últimamente ha rotado mucho al equipo, ha perdido puntos contra Barcelona y contra Santander por eso". En ese sentido añade un matiz importante: "Ahora miramos si rotamos nosotros, lo que hacemos aquí y lo que haremos en Teruel -en la última jornada de la fase regular". También tiene claro que para semifinales "los posibles cruces son dos, o Teruel o Ibiza". No existe preferencia por ninguno de los contricantes.

Es lo mismo que piensa Alexander Szot 'Alemão', que lo acompañó en la rueda de prensa previa: "En el primer partido no tenían algunos jugadores, ahora viene con el equipo completo y nosotros tenemos la tranquilidad de que somos los primeros". El brasileño no quiere romper la estadística: "No sé cuánto hace que Soria no gana a Unicaja aquí en nuestra casa, y no quiero que sea este año conmigo en la cancha"