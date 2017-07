Cuando el bolsillo no da de sí

La época de bonanza se acabó y el Almería atraviesa ahora su particular periodo de vacas flacas en materia de fichajes. El bolsillo no da más de sí y desde la dirección deportiva se mira con lupa cualquier operación para no sobrepasar el presupuesto asignado. Los ingresos por la venta de Chuli permitirán algún dispendio, seguramente para cazar al 9 deseado, pero mientras tanto se intentan apuntalar otras posiciones.

Cerrada la portería, una de los objetivos ahora es hacer lo propio con la sala de máquinas: "Vamos a intentar hacer un buen centro del campo, claro que sí. Estamos con cosas latentes y calientes que en poco pueden estar terminadas. Tenemos ilusión en los nombres que estamos trabajando. En medio del campo tenemos necesidad", comenta al respecto Corona.

Aleix Febas era una de las prioridades establecidas por Ramis, pero la competencia con el Zaragoza ha hecho inviable la contratación: "Nunca estuvimos muy cerca de Febas porque hay una circunstancia que marcaba mucho su paso hacia el Zaragoza, si finalmente lo da, que es la cercanía a su casa, al ser de Lleida. Podía ser una buena posibilidad para él como club trampolín, sumado a que está el míster, pero marcaba bastante en su reflexión la cercanía con su casa y es comprensible. Ahí por cuestiones de kilómetros no podíamos competir".

El director deportivo rojiblanco se aventura incluso a la hora de dar la cifra de refuerzos que faltan por aterrizar: "El número de jugadores es difícil precisar, pero quizá ocho y, dependiendo de las salidas, igual son diez porque el mercado genera situaciones que no esperabas".

En el aire continúa estando la posibilidad de incorporar a alguno de los descartes del Levante con pasado unionista, casos de Saveljich, Verza o Espinosa debido a la alta ficha que perciben: "Espinosa tiene un contrato en vigor con el Levante y una ficha inasumible para el Almería, eso es una realidad. Tendría que esclarecer su situación, ver qué escenario se le plantea y elegir dónde quiere jugar y que el Levante le eche una mano a él más que a nosotros si su deseo es jugar aquí. La situación entraña dificultades porque no es libre y tiene ficha de Primera al subir. No es fácil, sino de cocción lenta si se llega a dar".

La situación deportiva tampoco es un atractivo para los posibles refuerzos: "No perjudica mi trabajo, sino que es la realidad y tenemos que ser conscientes. Tenemos que darle vueltas y poner imaginación viendo ese jugador que Granada, Osasuna, Zaragoza u Oviedo atemporizan por no ser su primera opción e igual a nosotros sí nos marca el salto de calidad".