La cantinela de casa

De vuelta al Mediterráneo, vuelven las prisas, las urgencias y las angustias. El Almería se ha metido en una bucle peligrosísima, que tiene pinta de reventar muy pronto, incluso esta tarde, puesto que es totalmente imposible ganar todos los partidos de casa para arreglar los desperfectos foráneos. Pese a todo, la afición animará.

Esta inestabilidad permanente es impropia de un club como el Almería, que necesita sensatez y buen hacer para volver a crecer. Nadie entiende las calmas de Alfonso García, que incluso para echar a Francisco, un ídolo de la gente, en Primera y en una situación menos dramática, no le tembló el pulso. Lo que está claro que cualquier presidente teme de sobremanera a su grada y la rojiblanca está muy caliente, sobre todo después del nuevo desastre en Vallecas, con la actitud pasota y despreocupada de algunos futbolistas. Eso sí, de inicio la hinchada rojiblanca estará con su equipo, pero como éste tiente demasiado a la suerte y no dé el callo, ni el lema que el club ha grabado en la camiseta de los jugadores, #GRACIASAFICIÓN, va a servir de atenuante para la bronca final.

El bofetón que dio el Rayo Vallecano parece que sólo va a tener una víctima, puesto que Soriano no renuncia a su núcleo duro pese al bajísimo rendimiento que está dando. Ximo Navarro no ha sido ni convocado, el granadino también tiene pinta de haberse bajado del barco, algo que hizo Chuli. El resto seguirán siendo los mismos que no existieron en Vallecas, con un centro del campo inadvertido en cuanto a creación y destrucción, precisamente ante la visita del tercer mejor visitante. Pese a todo, la afición animará.

Otra de las decisiones que indignan a los hinchas, puesto que no hay nada que transmita optimismo, es la continua ausencia de Sereno. Llegó para subir el nivel de una defensa que deja mucho que desear, pero lo hizo fuera de forma y necesita una pretemporada para él solo. A seguir derrochando tiempo y puntos, así es imposible hacer las cosas medio en condiciones. Pese a todo, la afición animará.

El Girona, por su parte, viaja a Almería con el objetivo de, como mínimo, mantener la ventaja de cinco puntos que tiene sobre el Cadiz, el tercer clasificado y principal perseguidor del equipo catalán en la lucha por una plaza de acceso directo a la máxima categoría. Los hombres de Pablo Machín visitan el Juegos del Mediterráneo conscientes de que aún no ha podido ganar en ninguna de las cuatro ocasiones en las que lo han visitado.

Ahora, el reto es romper esa racha y volver a ganar fuera de casa, después de haber perdido por 1-0 en Elche en el último encuentro lejos de Montilivi. Pese a esta derrota, los de Machín son el mejor tercer equipo a domicilio de la liga, con 14 puntos de 33 posibles, y sólo tienen por delante al Levante y al Reus.

Asusta y mucho el Girona, un rival al que antes se miraba siempre por el retrovisor y ahora cualquiera se cambiaría por él. Tanto por su situación en la tabla, como por la magnífica plantilla que ha confeccionado y por tener un estilo de juego definido, algo que ni por asomo posee el Almería. Esta tarde, como tantas veces, tocará confiar en una individualidad, tocará sufrir cada vez que los rivales se acerquen a la meta de Casto, tocará desesperarse por la inexistencia de la medular, tocará comerse las uñas con ansias... Pese a todo, la afición animará.