El castigo al final fue muy severo

Las cosas hay que tenerlas bien claras, y desde luego que Liceo Francés es posiblemente el rival que mejor lo ha demostrado de todos los que han pasado por el Emilio Campra. Sabe explotar sus virtudes, busca meter al adversario en su propio juego y no realiza ninguna concesión. Con todo, la actitud de URA fue intachable, metidos en el partido en todo momento, haciendo trabajar duro al líder y disfrutando de sus opciones para haber sacado algo de donde era muy complicado hacerlo. Liceo jugó fuerte, rozó el límite en varias ocasiones e incluso lo sobrepasó, pero ante todo está el objetivo del ascenso, y pisa fuerte camino de la División de Honor A.

Tardó mucho en anotar, llegándose al descanso con 0-10 tras un golpe de castigo del sobresaliente Springall y un ensayo de delantera tras touch, por supuesto transformado por el mismo zaguero. Tras éste, Unión Rugby Almería volvió a conceder un error similar al que le había costado el único ensayo que se había anotado en el partido, y llegó el segundo 'try' incluso hecho por el mismo jugador, por López. Springall siguió a lo suyo, no solo acertando a palos, infalible, sino mandando sobre el terreno de juego de un modo rotundo.

Un touch, un maul y un ensayo iban a cortar la ilusión de la victoria de un Unión Rugby Almería que no se arrugó. Tiró de casta, siguió con disciplina y el juego al límite de Liceo le llevó a su tercera expulsión, pero esta vez definitiva al ver dos amarillas consecutivas a Pomponio. Un primera línea ya no volvería a entrar más, pero no fue fácil conseguir el ensayo que enganchaba a URA a la opción de al menos sumar un punto. Una mala toma de decisiones consecutivas, , facilitó las cosas a un Liceo que anotó su cuarto ensayo en la última jugada del partido y se llevó el bonus.