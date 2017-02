Los celestes dejan vivo al 'farolillo rojo'

Como era de esperar, el CD El Ejido se hizo con el control del esférico nada más comenzar el encuentro. Estuvo seguro, cómodo, puso a prueba a su rival con varios acercamientos en unos primeros compases en los que los de Sanlúcar de Barrameda dejaron muy claro que iban a dejar la iniciativa al cuadro local. Los almerienses tenían la responsabilidad ante el colista de no fallar en casa, donde tienen claro que forjarán su objetivo de la permanencia. Se ganó en un feudo difícil como el del Jaén y ahora había que llevarse otra final entre rivales directos sobre suelo ejidense, donde la afición tenía muchas ganas de volver a celebrar un triunfo. Centrados en ellos saltaron al terreno de juego los de González, dominando y buscando el gol pero sin agobios, sin prisas. Aún así, se toparon con un oponente ordenado atrás aunque con poca creatividad arriba, a pesar de que se jugaban, por su situación clasificatoria, mucho más que los del Poniente.

El viento, que empezó a azotar fuerte con el paso de los minutos, deslució un partido en el que Sergio Martín protagonizó el primer disparo de los celestes a puerta, pero no fue entre los tres palos. Fue en un lanzamiento de falta que se marchó alto en el minuto 7. A balón parado tendría también su primer acercamiento el equipo visitante, pero en el 25'. Víctor Armero mandó a la barrera una falta y en el rechace lo intentó de nuevo pero volvió a dar el esférico en un defensor local. Ambos se respetaban, ninguno quería pecar de impaciente. Ya se sabe que un mínimo error puede sacarte de un partido, y las oportunidades claras brillaron por su ausencia hasta que el minuto 40 un buen centro del Sanluqueño al área celeste fuese rematado a bocajarro, de cabeza, por José. García, con una vistosa parada, salvó a su equipo de encajar el primero enviando el balón a córner, aunque en dicho saque de esquina, tras parar el meta ejidense otro disparo, Alberto metió el pie en un barullo en el área pequeña y la envió dentro de la portería almeriense en el 41'. Jarro de agua fría para un CD El Ejido que estuvo tocado por este 0-1 hasta llegar al descanso. Les tocaba remar a contracorriente a los de González.

Volvieron con fuerza al césped los ejidenses tras el paso por vestuarios. En la primera jugada de la segunda parte, comenzaron golpeando por la derecha, con un veloz Emilio Cubo que, tras subir toda la banda, puso un centro perfecto al corazón del área sanluqueña que rozó Javilillo pero que no pudo rematar bien. Un minuto después, a la contra, el cuadro foráneo metió el miedo en el cuerpo a los locales con una jugada personal de Magui, que se metió hasta la cocina sin que nadie pudiese frenarle, pero no estuvo fino en su disparo. Debía tener mucho cuidado el CD El Ejido con las contras de un rival crecido al que sin embargo casi sorprende en el 53', con un disparo de Sergio Martín desde el borde del área que provocó un córner para los locales al escaparse el balón de las manos de Diego García, ex de la UD Almería. Tres minutos más tarde llegaría un merecido premio para los de González. Centro de Alfonso desde la banda izquierda que cae en las piernas de Samu Corral, que aguantó muy bien la presión de los rivales y asiste con un pase raso a Javilillo en el corazón del mismo área de los gaditanos. El capitán, paró la bola con temple, se la preparó y la rompió para batir al cancerbero visitante e igualar la contienda.

Se entró en la recta final del duelo con un CD El Ejido enchufado, más vertical e incisivo que su oponente. Le estaba poniendo más ganas de cara a buscar el triunfo. Así, Alberto González metió más refresco en ataque, dando entrada a Dani Cara y Álex Chico. Defensa celeste muy segura y concentrada; dominio absoluto en el centro del campo y activos arriba, aunque sin agobiar al contrario. Solo faltaba afinar la puntería para que los ejidenses diesen la vuelta al marcador ante un Sanluqueño que, a pesar de verse superado en casi todas las parcelas por los locales, no se puso nervioso y continuó muy ordenado para intentar llevarse un punto de Santo Domingo que casi se le escapa en el 82' en un mano a mano que Corral, muy escorado, falló Diego. Lo intentó hasta el final el conjunto almeriense, pero no pudo con el orden defensivo visitante y se tuvo que conformar con un punto que le sabe a poco ante el último clasificado, pero por suerte le sirve para ganarle el golaverage y continuar, después del triunfo en el campo de La Victoria, caminando en positivo y fuera del descenso.

García HH

Emilio Cubo HHH

Ocaña HH

Admonio HH

Fernández HH

S. Martín HH

Dani Cara 66' H

Javilillo HHH

Dani Espinar HH

Gabri 77' H

Samu Corral HH

Sergio Narváez HH

Alfonso HHH

Álex Chico 66' H

Diego H

A. Fernández H

Sergio Ceballos HH

José HH

Jesús Muñoz HH

Sana HHH

Magui HH

Antonio 87' s.c.

Carlos García H

Alberto HH

Rufo 60' HH

Parada H

Víctor Armero H