"Con otra confianza" para Motta con Ramis como míster

A pesar de que llegase procedente del paro, Marco Motta ya se ha hecho un hueco en el lateral diestro, valorando la evolución que ha desarrollado el conjunto desde su llegada. "Ahora el equipo está más junto, tiene otra confianza y otra seguridad", aseguró ayer en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Eso sí, el lateral italiano quiso poner un punto de cordura y rebajar la euforia de los últimos días. "Todo el mundo dice que estamos muy bien, que ganamos, que tuvimos una reacción muy buena... Pero, al final, ¿qué cambió? La situación es la misma. Si hoy terminase la liga, estamos donde no queremos estar. Por eso tenemos que trabajar sin hablar mucho", argumentó un Marco Motta sabedor de que aún queda mucho camino que recorrer antes de alcanzar el objetivo de la permanencia.

En el plano personal dice estar a buen nivel, aunque puede ir aún a más. "Me siento muy bien, estoy feliz, quiero ayudar siempre, como estoy haciendo, y puedo más. A mí me gusta siempre subir. Nunca me voy a relajar. Mi cuerpo y mi físico están acostumbrados a eso. El fútbol es mi vida y para cuidar el fútbol, tengo que cuidar mucho mi vida y mi cuerpo", declaró al respecto.

"Me motiva esta situación, y la comparo con la lucha por un título, ya que estás obligado a ganar siempre. La presión está ahí", comentó también un Marco Motta que ha disputado los tres últimos partidos completos, en los que el Almería no ha conocido la derrota. Ha actuado en un total de seis encuentros, siendo de la partida en todos ellos.