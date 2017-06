Los deberes de Corona

La UD Almería arranca hoy viernes oficialmente su campaña de captación de socios para el curso 2017-2018 y, salvo la renovación de Ramis y la llegada de Corona a la dirección deportiva, no podrá venderle ningún fichaje a los aficionados que desde el lunes podrán renovar su carné de socio. Inmerso en negociaciones de venta, Alfonso García se dio un margen de tiempo para darle el visto bueno a incorporaciones que hay en ciernes y Corona ha asumido que deberá ser paciente.

Los ritmos los marca el presidente y como tal el nuevo responsable de la parcela deportiva de la entidad únicamente pudo mostrar una relación de jugadores con contrato en vigor durante su presentación oficial. En la misma figuran Trujillo, Morcillo, Motta, Nano, Quintanilla, Joaquín, Diamanka, Pozo, Fidel, Álamo, Iago Díaz y Quique del curso pasado, once efectivos a los que se unen Gaspar, recién ascendido del filial, y Marín, Hicham y Selfa, que regresan de sus respectivas cesiones a Granada, Celta B y Balompédica Linense.

Las posiciones que a día de hoy están más cojas son la portería y el mediocentro

En total, 16 futbolistas, si bien de ese listado probablemente se caigan varios nombres, ya que no es seguro si Ramis contará con los que vuelven de su periodo de préstamo ni con jugadores como Diamanka o Quintanilla, cuyo rendimiento no fue el deseado durante el curso pasado, si bien el central apenas dispuso de oportunidades. La continuidad de Iago también despierta ciertas dudas. Con ese panorama, no hay que ser un lince para asumir que la UD Almería necesitará realizar al menos una decena de incorporaciones para configurar su nuevo plantel y las necesidades alcanzan a casi todas las demarcaciones.

El arco es uno de los grandes quebraderos de cabeza para Corona durante estos días. Era una obviedad que en dicha demarcación, peculiar donde las haya, había que acometer una renovación en profundidad y así lo entendió el nuevo responable del área deportiva. Casto firmó por el Alcorcón y Julián por el Wisla de Cracovia, por lo que el club anda a la caza y captura de dos guardametas de nivel parecido en el que ambos compitan a brazo partido por hacerse con la titularidad desde el primer entrenamiento de pretemporada. A lo largo de estos días varios nombres han saltado a la palestra, si bien los focos se han centrado en la meta de un recién descendido, UCAM Murcia, como caladero de pesca idóneo. Las redes se ciernen sobre Biel Ribas y Fernando Martínez, pero mientras el primero parece próximo a aceptar la propuesta del Real Mallorca (y ya es decir), el club de su tierra; el segundo, murciano, estaría más cerca de recalar en el Mediterráneo.

En la zaga las prioridades se centran en firmar un central de postín y un lateral zurdo. El carril diestro a priori estaría cubierto con el italiano Motta y el retorno de Marín, internacional con las categorías inferiores y al que la UDA debería darle una oportunidad en el fútbol profesional. En el zurdo, por contra, Nano necesita de un recambio que le genere competencia por el puesto. En el eje de la zaga, con Morcillo y Trujillo en nómina a la espera de lo que ocurra con Quintanilla, se hace prioritario firmar un efectivo que se complemente bien con Morcillo y tenga los galones suficientes. El argentino Saveljich es una buena opción y extraña que el club no mueva ficha, si bien Joaquín figura como comodín en la recámara por su polivalencia.

A Corona se le nota especialmente preocupado con la zona de creación. A día de hoy solo se cuenta con un hombre de contención (Joaquín), uno creativo (Pozo), y otro indefinido (Diamanka), ya que a priori Selfa no entra en los planes de Ramis. La idea pasa por traer a un constructor de juego como Aleix Febas y el técnico tarraconense está poniendo toda la carne en el asador para convencerlo, pero aparte de ese perfil se necesita otro futbolista capaz de interpretar ambos papeles en la media, el de defender y tener llegada, marco en el que encaja Verza, conocedor de la casa y experimentado, en esa mezcla que el propio Corona apuntaba como clave del éxito.

Para la parcela ofensiva el Almería cuenta con la tranquilidad de haber renovado a Quique González hasta 2021, un atacante que en dos años en la categoría de plata ha demostrado garantizar un mínimo de quince dianas. A él se une la continuidad del malagueño Pozo, de vacaciones por Japón, que parece decidido a cumplir el tercero de los cinco años que firmó como rojiblanco. Pero con eso no es suficiente, el club necesita de al menos dos arietes más a expensas de si Hicham convence a Ramis. La renovación de Kalu Uche está estancada, mientras que el fichaje de otro '9' de garantías sigue en 'stand by', con Charles cada vez más cerca del Sporting y sin noticias de Caballero (Lugo). Tampoco acaba de consolar a los aficionados la estructura de ambos extremos. En la izquierda la competencia para Fidel de partida será el canterano Gaspar, mientras que en la derecha Álamo, a quien apenas se le ha visto por lesión, tendrá a Iago de recambio. Ahí tampoco se descartan refuerzos.