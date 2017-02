Soriano debería ser destituido

No se trata de un calentón momentáneo, ni de nadar a favor de corriente, sino de la conjunción de determinados factores y de un prudencial paso del tiempo, por el cual Soriano debe ser destituido de su cargo o, en su caso, cesar voluntariamente del mismo. Existen numerosos argumentos como para tomar una decisión dolorosa, pero necesaria para los intereses de la UDA y, por ende, de la sufrida masa social que con sumo esfuerzo se ha logrado aglutinar a lo largo de las últimas temporadas. Dicho esto, bástese que a partir de la próxima jornada se logren cinco victorias consecutivas, con Soriano de técnico, para que alguno estampe esta Acta sobre mi rostro, pero redacto estas líneas durante la tarde- noche del domingo 5 de febrero de 2017, cuando la situación es la que es, excepto para Soriano, según se deriva de sus propias manifestaciones en rueda de prensa tras el choque. Para el todavía entrenador rojiblanco, existe un grave problema lejos del Estadio Mediterráneo y, concretamente ayer, su equipo mereció el empate. Pues no señor, el problema está dentro y fuera. El partido ante el Oviedo lo tenemos fresco, un encuentro en el que solo la genialidad de Pozo y poco más, pudo con un rival inocuo. Y ayer la UDA no mereció el empate por la falta de un patrón de juego, de organización, de anticipación y hasta de ocasiones. Y todo eso, contando con el penalti errado. La decisión por parte de cualquier entrenador de mantener en el once inicial a Vélez y a Trujillo, tras la cantidad de desaciertos acumulados por ambos desde la primera jornada, supone toda una falta de respeto hacia el entorno futbolístico almeriense, e incluso, hacia la propia entidad que le paga religiosamente. Más que una cabezonería, se llega a convertir en una tomadura de pelo deportiva. Con Pozo tampoco se ha sabido actuar, dada la idiosincrasia del malagueño, necesitado de acumular minutos con el fin de que salgan a relucir sus grandes condiciones. Según soplaba el viento, se ha contado con el malagueño de inicio o no. Y el caso de Azeez tiene una lectura bien sencilla. Otro gran jugador fuera de la lista, aunque se comenta que el nigeriano no entrena a tope y tiene puesta la cabeza en otro club. Si así fuera, ¿por qué se prescinde de José Ángel, que ha jugado y cumplido en abundancia, y se cuenta con Azeez? Porque nadie en su sano juicio deportivo puede pensar que el nigeriano no sería titular indiscutible. En resumidas cuentas, hay jugadores interesantes, antiguos y nuevos, hay plantilla suficiente para competir en Segunda, pero desde el banquillo no se ha sabido administrar el potencial. Alfonso García comenta que Soriano no para de ver y analizar partidos. Yo también puedo repasarme a diario varias tratados de química, pero a fin de cuentas no termino de tener ni idea de esa materia. En los ensayos, los entrenamientos, lo harán muy bien, pero en la representación, los partidos, en los que se juegan los puntos, se raya el más absoluto desastre; dentro, algunas veces, y fuera, siempre. Alfonso, por el bien de todos, incluido el tuyo, destitúyelo.