A demostrar que no es flor de un día

Cuando el esférico comience a rodar por el verde del Mediterráneo la UD Almería deberá volver a ponerse el mono de trabajo. El estado generalizado de optimismo debe convertirse en capacidad de sacrificio por parte de los once jugadores que estime oportuno Fran Fernández. También de los que se queden esperando su momento en el banco. Y, por supuesto, de la grada. Esa que debe volver a alentar a su equipo como siempre ha hecho. Porque una afición demuestra su valía cuando peor dadas vienen y ahora no es momento para que el equipo pueda permitirse otro traspié.

La imagen del Anxo Carro debe ser el espejo sobre el que mirarse. Un plantel donde todos remaban a una y donde los once fueron generosos en el esfuerzo. Es una oportunidad idónea para conseguir lo que no se ha hecho en veintiocho jornadas del presente curso y en otras tantas del anterior, enlazar dos alegrías seguidas. Porque anínicamente y en materia de puntos, que al final es lo más importante, sería un empujón bárbaro. Más aún cuando la zona caliente está tan apretada.

La comunión con la grada es otra de las tareas pendientes para la mañana de hoy

Fran Fernández ya dejó en su primer partido al cargo, con muy pocos días de preparación, algunas pinceladas de su librillo. Se espera que con una semana más haya introducido algunas ideas que al menos permitan al equipo tener menos dientes de sierra. Uno de esos matices pasa por corregir los minutos después de ponerse por delante, ya que el domingo anterior estuvieron en varias ocasiones muy cerca de tirar por tierra la ventaja segundos después de obtenerla. No obsante, el técnico está contento con la evolución del plantel, diciendo incluso que se acerca bastante a su mejor versión.

Las bajas de Fran Vélez, sanción, y Javi Álamo, lesión, obligan al preparador a mover ficha con respecto a su primer once. En la banda derecha se espera el regreso de Antonio Puertas, que con su derborde y desparpajo ya ha demostrado que puede aportar mucho desequilibrio en la parcela ofensiva. En la sala de máquinas, Fernández deberá elegir entre dos alternativas. Miguel Ángel Corona o José Ángel Pozo. El talaverano ya jugó a buen nivel en la derrota frente al UCAM, aunque representaría una opción algo más conservadora. El malagueño, con el consecuente retraso de Azeez al doble pivote con Borja, es una alternativa más de ataque. Sobre el papel, y pese a la vuelta 'milagrosa' de Motta, también es de esperar que Isidoro esté entre los once elegidos para salir de inicio. El excelso rendimiento de Ximo en la posición de central y de Azeez en la medular hacen que no haya ningún tipo de debate sobre su participación en el encuentro de esta mañana.

No será una tarea sencilla para la UD Almería sumar un nuevo triunfo en su casillero. Enfrente estará la SD Huesca, la cual en el último mes se ha repuesto de un bache de juego que le hizo perder un buen ramillete de puntos. Un auténtico hueso duro de roer que lejos de El Alcoraz está encontrando un rendimiento muy óptimo. De hecho, desde noviembre no sabe lo que es hincar la rodilla a domicilio, lo que habla muy bien de su buen hacer en feudo rival. El Cádiz fue el último en vencerlos como visitantes y los unionistas intentarán cortar una racha que ya se alarga a siete encuentros. El planteamiento de Anquela es claro. El primer mandamiento es no encajar goles. El segundo, aprovechar las ocasiones que puedan tener sus habilidosos jugadores de ataque. El técnico jienense ha construido un bloque compacto y ordenado que no necesita la pelota para hacer daño. Una solidez defensiva notable y un ataque con futbolistas talentosos tiene a este equipo con los play off a tiro de piedra. Ante esto, los locales deberán llevar el protagonismo e intentar que esa posesión de balón no acabe siendo estéril. Todo eso con la mirada atenta a los contraataques oscenses, una de sus señas de identidad. El peligro por las bandas, con las incorporaciones también de laterales ofensivos como Akapo, ya hicieron muchísimo daño en la ida y debieran contrarrestarse hoy.

El calendario aprieta y la situación es preocupante, por lo que el Mediterráneo debe ser el fortín para sacar la cabeza de la zona cero. Que ya toca.