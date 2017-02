53 días consumidos de 2017 y el '9' sigue sin llegar

Tres goles en los últimos siete partidos, concentrados todos en la goleada frente al Real Oviedo, parecen no ser motivo suficiente para que la Comisión Deportiva se decida de una vez por todas a reforzar la delantera rojiblanca con el '9' que se escapó, no sin dosis de estulticia, durante el pasado mercado invernal.

Han transcurrido 53 días ya de 2017 y pese a las evidentes carencias que presenta el equipo en el aspecto ofensivo, nadie parece dispuesto a ponerle remedio a la situación. El club sigue anclado en la noche del martes 31 de enero cuando, al borde del cierre del mercado, se les escapaba la posibilidad de firmar a Caballero, ariete del Lugo y opción deseada por Soriano.

La entidad ya había facturado previamente a Chuli rumbo al Getafe (el onubense estrenó su cuenta goleadora el pasado fin de semana ante el Oviedo), por lo que se quedó solo con Quique, actual pichichi rojiblanco con 9 dianas, y Juanjo, que no ha visto portería en 255 minutos disputados.

En una comparecencia posterior al cierre del mercado Alfonso García admitió que sondeaban la incorporación de un '9' parado y no descartó el posible regreso de Kalu Uche, pero el nigeriano no es del agrado del técnico maño, que extrañamente para completar los entrenamientos no suele recurrir a Sillero, delantero centro del filial que suma 13 goles este curso en Tercera. ¿Cuándo vendrá el '9'?