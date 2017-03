Que lo difícil parezca fácil refuerza a Unicaja Almería

Las claves están sobre la mesa tras caer por su propio peso. Atrás quedaron la final de la Supercopa y la semifinal de la Copa del Rey, dos partidos muy extraños y condicionados que no reflejaron el verdadero potencial de Unicaja Almería. Por delante queda la mezcla de una eliminatoria y de la regularidad, puesto que los play off por el título de la Superliga son definitivos pero se disputan a una distancia de cinco asaltos. De eso, de regularidad, los ahorradores han hecho una auténtica exhibición, y Toni Llabrés sabe que es más armamento para lo que llega: “Hemos salido bastante reforzados, hemos sido regulares, hemos mantenido un bien nivel, y todo eso nos permite tres jornadas antes certificar la primera posición”.

Parecía hasta fácil ganar puntos, cuando realmente resulta muy complicado y se ha demostrado con los marcadores de los principales rivales para el título en las 19 jornadas ‘gastadas’ de la competición. Cuando cayó en el piso la última pelota ante Vecindario, lanzada por Arabisen Rodríguez, se había logrado el objetivo y sentó muy bien en el seno de la plantilla: “Es una alegría grande después de haber perdido la Supercopa y del varapalo de la Copa del Rey, y creo que este equipo lo merece aunque no te dé el título, merece este reconocimiento de ser primero de la fase regular porque hemos trabajado mucho, porque somos un gran equipo y porque el nivel que damos es muy alto”.

El último pilar de ese liderato definitivo se puso frente a los canarios: “Creo que hicimos un buen partido, muy completo, controlado en todo momento, teníamos claro el objetivo y salió todo perfecto, nos quedó sensación magnífica, y sabiendo que certificábamos la primera plaza, pues más, muy bien, muy contentos”. Lo que más destaca el balear es que el buen trabajo fue general: “De parte de todos, en todas las facetas del juego, buen saque, buena recepción y buen ataque, todos los fundamentos fueron muy buenos, no les dejamos jugar y ellos, viendo cómo estamos nosotros, se vinieron un poco abajo; además, otra parte muy positiva es que los menos habituales pudieron coger ritmo de juego, que es muy importante”.

Pero Toni Llabrés no es mucho de sacar pecho, sino de buscar merecerlo, y sabe que queda el tramo más empinado: “Esto no sirve de nada si no conseguimos aprovechar todo ello, tenemos unos play off que van a ser muy duros, estamos esperando un rival, pero cualquiera de los tres que nos toque será muy duro”. Eso sí, Unicaja los ve venir con tiempo y espacio: “Lo que tenemos que hacer es ir pasando fases para conseguir la Superliga y creo que el equipo se repuso bien de la Copa del Rey, que estamos con energías renovadas y con la motivación a tope para afrontar este tramo final”. El armamento está implementado: “Hemos sido con bastante diferencia el equipo más regular”.

El capitán refuerza la autoestima del grupo: “Hemos perdido solo tres puntos, uno en casa y dos fuera, y el equipo lo tiene bien merecido, fruto del trabajo, de todas las horas, y no queda otra que apoyarnos en eso y creer en nosotros mismos para afrontar esto que viene ahora”. En este sentido, ser tan regulares “da mucha confianza para afrontar los play off y las series largas, y más aun teniendo el factor cancha de nuestro lado”. Llabrés lanza un mensaje a navegantes: “A los equipos no les gusta mucho venir al Moisés, si no estás acostumbrado es un campo complicado y más si te enfrentas a nosotros, además de que somos regulares y las series son al mejor de cinco y tenemos toda la motivación”.

Rotundo el de Artá, apuesta por el verde: “Contamos con toda la seguridad de que podemos hacerlo muy bien y de que lo vamos a hacer muy bien”. Lo que viene por detrás de Unicaja afecta poco por ahora: “Una lucha importante y no sabemos, supongo que hasta la última jornada, quién nos va a tocar, pero aún así nos tenemos que centrar en acabar bien esa fase regular, seguir en la dinámica que hemos tenido”. De hecho, quedan “tres jornadas muy complicadas, Sevilla en su casa juega su voleibol a la perfección, viene Soria, que es un equipo muy potente, y se va a Teruel a un partido al que no le hacen falta los calificativos”. No se va a regalar nada: “Aunque no nos juguemos nada sí tenemos ganas de terminar bien".

Toni Llabrés quiere todos los puntos en juego y para después no se pronuncia de un modo tajante: “No tengo predilección por ninguno, aunque si pudiera elegir me quedaría creo que con Ibiza porque comparado con Teruel y Ca’n Ventura está un escalón por debajo”. Ya no quedarán citas fáciles, pero para nadie, y completa su advertencia: “De todos modos va a ser muy complicado toque quien nos toque, y los demás equipos deben saber que va a ser a su vez muy complicado venir a jugar aquí al Moisés, no hemos perdido ningún partido, es nuestro fortín, lo hemos hecho nuestro, y que sepan dónde vienen y lo que se van a encontrar aquí”. El capitán se pone serio en la llamada a filas. Quiere la docena de Superligas.