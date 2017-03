Debutar en el fútbol profesional con el equipo colista y a domicilio, sabiendo que no se ganaba desde hacía casi un año, no debe ser plato de gusto. Por eso el triunfo en el Anxo Carro supo tan bien a Fran Fernández, que se estrenaba en el banquillo rojiblanco: "Hemos sufrido . No podía ser de otra forma llegando como últimos y sin ganar a domicilio en toda la temporada, ¿cómo íbamos a ganar sin sufrir? Hay que seguir en esta línea".

El técnico almeriense indicó como clave la fe del grupo en el trabajo que se hizo a lo largo de una complicada semana: "Este equipo, en cuanto recibe un palo durante los partidos, se viene abajo. El trabajo durante la semana fue importante, hubo una evolución a positivo muy grande y hemos visto que el equipo era capaz de ganar. Lo digo con conocimiento de causa porque se estaba trabajando bien, creíamos y confiábamos".

Respecto a su futuro, el preparador del filial se pone en manos de la entidad: "Estoy a disposición del club. Me dejaron muy claro que estaba en el puesto hasta que viniera un entrenador y vine para ayudar. Haré lo que el club vea oportuno, estoy preparado tanto para seguir en el cargo como para volver al filial".

De dirigir al B contra El Palo a vérselas con el Lugo y ganar, un sueño cumplido: "Es una experiencia más y siempre de aprendizaje, he estado en vestuarios y sabes de qué va esto. Ya dije que estaba preparado y creo que lo estoy. Ha sido un sueño para mí entrenar al equipo de mi ciudad, me encantaría seguir, pero estoy preparado para todo, ya que con el filial se está haciendo un gran trabajo".

Cree que la salvación es posible: "Hay vida, quedan muchos puntos por delante y muchas cosas por mejorar. Tanto yo como el que venga tiene que trabajarlo. Hay gran calidad futbolística y humana y debemos explotarla".