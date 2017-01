El doctor Cugat examinará la rodilla de Zongo

La participación de Jonathan Zongo en la Copa de África acabó el pasado miércoles, cuando se dobló la rodilla en el choque ante Gabón. La preocupación en la Unión Deportiva Almería es máxima, porque se temen lo peor una vez escuchadas las sensaciones de los médicos de Burkina y del propio centrocampista rojiblanco. El giro de la articulación, los gritos de dolor y la gran inflamación que sufren, son síntomas inequívocos de una ruptura de ligamento cruzado anterior, lo que conlleva entre seis u ocho meses de inactividad.

El futbolista viajará en breve a Barcelona para que lo examine el doctor Cugat, uno de los mejores médicos deportivos de España, y confirme el grado de la lesión. Soriano, que ya se rompió el cruzado jugando con el Almería, habla de la situación del burkinés. "Tiene la rodilla bastante inflamada y no pudo viajar ayer, por lo que en dos o tres días conoceremos el alcance real de su lesión. La pinta y por lo que nos cuenta él, es de una lesión importante", dice el técnico, que alaba el trabajo en la sombra de su jugador pese a no contar demasiado en la actual temporada: "La predisposición de Jonathan siempre ha sido muy buena, aunque es cierto que no jugaba mucho, nos ha ayudado bastante en otros aspectos. Aunque el prototipo de jugador africano no es así, él es bastante extrovertido, y no nos queda otra que animarle y apoyarle".

Si finalmente se confirma la rotura del ligamento más importante de los cuatro que hay en la rodilla (dos cruzados, aunque el posterior es menos grave, y dos laterales), Jonathan no volvería a vestir de rojiblanco, a no ser que el club decida renovarlo y tener así un gran detalle con su jugador: "Si es cruzado, no le va a dar tiempo a jugar más con nosotros. Yo tengo mi opinión, todavía no he hablado con el club porque no sabemos el diagnóstico médico, pero cuando lo hagamos, diré lo que pienso. Intentaré por mi parte ayudar al máximo al jugador", finaliza Soriano.